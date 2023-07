Oliver Cabellの革製高級スニーカーです。

NIKE The ten AirPresto Off-White Black

USのサイトから直接輸入購入したのですが、サイズが合いませんでしたので出品します。

エア ジョーダン 1 HIGH G メンズ ゴルフシューズ 27.5センチ



ナイキ Aj1ダークモカ

■モデル:Low 1 Black Ghost

ウェーブモーメンタム2 海外限定 27cm バレーボールシューズ



Converse Gianno Golf Le Fleur Black 27.0

■カラー:黒

teyana taylor jordan1 high zoom cmft2



ナイキエアマックス90 G NRG

■サイズ:EU 39 / UK 5.5 / US 6

【NewBalance】CM1600

(HPのサイズガイドによると、FOOT LENGTH 26.2cmとありそれを信じて購入したのですが実際はかなり小さかったです。一般的に言われるEU39=24.5cmのサイズと思います。)

コンバース 廃盤 CT70 チャックテイラー オールスター 迷彩 ハイカット



【日本未発売・新品】salomon xt-6 mindful 28cm

■製品情報:

【新品未使用】クラウドバストサンダー

https://olivercabell.com/products/low-1-black-ghost

NIKE AIR Jordan6 Retro Marron

定価$338で、クーポン使いましたが結局トータル$332でした。

NIKE ジョーダン6 ユニバーシティブルー

(実際はこれ以外に関税など6,100円かかりました。)

supreme×nike airmaxplus



ナイキ ワッフルトレーナー2 ビームス限定

■状態など:

26.5cm NIKE AIR MAX 95

室内で数回試し履きしたのみです。箱を開けて紐を緩めて履こうと足を入れたので、その意味ではUSED品ですが、外履きしていないと言う意味で実質新品です。

ナイキ エア ジョーダン6 レトロ GS ウォッシュドデニム

値下げはできません。また、サイズが合わないなど含め返品はできませんのでご了解お願いします。

新品未使用 air jordan1 プロトタイプ prototype

箱や布製の靴袋もそのままついています。

ナイキ ダンク ロー レトロ マイアミ NIKE DD1391-300 27.5

写真で見えますように、左右ともつま先と側面などに擦り傷があります。不良品かと思い写真を撮って問い合わせたところ、以下の回答が届き、「そう言うデザイン」でした。

ジョーダン Why Not .6 x Honor The Gift® PF

‘Upon checking, you have ordered a distressed style of pair and the markings/scuff you're seeing is part of its design: https://olivercabell.com/products/low-1-black-ghost

未使用 コンバース スニーカー スリッポン ホワイト 100周年 26.5cm

All distressing is hand done by our artisans in Italy, making each one unique and different with no two shoes the same. Please note that all of the pairs with "O" logo listed on the website are distressed. ‘

NIKE DUNK LOW CO.JP 2023 26センチ

購入後についた傷ではありません。この点もご了解ください。

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm 商品の状態 新品、未使用

Oliver Cabellの革製高級スニーカーです。USのサイトから直接輸入購入したのですが、サイズが合いませんでしたので出品します。■モデル:Low 1 Black Ghost■カラー:黒■サイズ:EU 39 / UK 5.5 / US 6(HPのサイズガイドによると、FOOT LENGTH 26.2cmとありそれを信じて購入したのですが実際はかなり小さかったです。一般的に言われるEU39=24.5cmのサイズと思います。)■製品情報:https://olivercabell.com/products/low-1-black-ghost定価$338で、クーポン使いましたが結局トータル$332でした。(実際はこれ以外に関税など6,100円かかりました。)■状態など:室内で数回試し履きしたのみです。箱を開けて紐を緩めて履こうと足を入れたので、その意味ではUSED品ですが、外履きしていないと言う意味で実質新品です。値下げはできません。また、サイズが合わないなど含め返品はできませんのでご了解お願いします。箱や布製の靴袋もそのままついています。写真で見えますように、左右ともつま先と側面などに擦り傷があります。不良品かと思い写真を撮って問い合わせたところ、以下の回答が届き、「そう言うデザイン」でした。‘Upon checking, you have ordered a distressed style of pair and the markings/scuff you're seeing is part of its design: https://olivercabell.com/products/low-1-black-ghostAll distressing is hand done by our artisans in Italy, making each one unique and different with no two shoes the same. Please note that all of the pairs with "O" logo listed on the website are distressed. ‘購入後についた傷ではありません。この点もご了解ください。

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm 商品の状態 新品、未使用

DIESEL ディーゼル ビッグロゴ デニム スニーカー/メンズ/27cm☆新作ナイキ/エアジョーダン1 レトロハイOG/ダークマリーナブルー/28.0cmあつ様専用。【ABランク】アメリカUSA製(8969)27cmニューバランス991ネイビーコンバース/converse ランスターハイク(カーゴカーキ)美品 NIKE ナイキ AIR FORCE 1 BY YOU UNLOCKED【アボカド様専用】ナイキエアジョーダン3 レトロ新品27.5cm コンバース チャックテイラー ハイ ブラック CT70Nike by you dunk 26.5cm 2足セット週末限定値下げ【新品未使用】ニューバランス ML2002RC 27CM