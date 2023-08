エルメス シチズン ツイル ロングウォレットになります。

大丸 札幌店で購入しました。

若干の使用感があり、わずかなキズやスレがございます。

内部も含めて。全体的には綺麗です。

ショップカードが付属します。18年4月のスタンプです。

商品ランク

N : 新品新品、未開封の商品です。

S : 未使用品使用はしてませんが、開封済みの商品です。

A : 中古Aランク非常に良い状態で、ほとんど使用感のない状態です。

AB : 中古ABランクA品に近いのですが、使用感による小傷・汚れが多少ある商品です。

B : 中古Bランク程度の良い中古品

BC : 中古BCランク完全に使用感のある中古品で、あて傷、小傷や汚れが目立つ商品です。

C : 中古Cランク状態はかなり使い込んであり、かなり良くない状態です。

J : ジャンク故障の状況。完全に修理が必要な状態をいいます。

【商品詳細】

■商品ランク AB

■ブランド HERMES

■備考 「MADE IN FRANCE」 X刻印

■状態 Used

■サイズ 約W17cm×H9.5cm×D1.5cm

■収納 ベルト開閉式/札入れ×1/ファスナー式内ポケット(オープン)×3

■付属品 ショップカード(2018年4月のスタンプ)

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

素材···本革

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

