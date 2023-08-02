無料発送 ＊標準取付無料＊安心の1年保証＊新品＊日立 2023年製 6畳用＊ エアコン

プロフィール必読！

＊標準取付無料＊安心の1年保証＊新品＊日立 2023年製 6畳用＊



アイリスオーヤマ♪ポータブルクーラー移動式エアコン●IPP-2222G

地域限定出品です！

東芝 パッケージエアコン ３馬力

標準工事無料エリア拡大中！！！

TOYOTOMI【TIW-AS180M】トヨトミ 冷房専用 窓用エアコン



2019年製ダイキン2.8kw10畳用冷暖房セット取り付け工事込み

#シーサー！お得なエアコン一覧

スポットクーラー 2.6kW 8.3畳 Rintuf

↑一括検索

えびす様専用 ペアコイル PC2320

#シーサー！６畳用エアコン

コロナ 冷房専用 窓用エアコン CW-A1817 4.5~7畳用 G057

↑6畳用一括検索

CORONA ウインドエアコン 窓用エアコン CW-1623R 9



DAIKIN エアコン 8帖用※7月8まで

ルームエアコン

三菱！エアコンMSZ-EM28Eー1！室内機

新品

白くまくん RAS-AJ28LーW

◎日立

東芝 RAS-H221PT 2021年製 6畳 ルームエアコン

◎2023年製

美品 2020年製 コロナ 窓用 エアコン ウインド ウインドウ ウィンドウ

◎冷房 木造和室6畳 鉄筋洋室9畳

【中古】2021年製 アイリスオーヤマ スポットクーラー ISAC-0802-B

◎暖房 木造和室5畳 鉄筋洋室6畳

2分3分ペアコイル

◎冷房除湿

maxzen スポットクーラー JCF-MX602-WH1日使用のみ

◎単相100V 15A

神奈川県内は無料工事、配送付き、室外機セット)[1275]シャープ10畳 保証あ

◎分解清掃、動作確認済み

エアコン 室外機 AS-D221L-W

◎ポンプダウン済み

ベタナリー様専用 アイリスオーヤマ ポータブル クーラー IPA-2821G-W



東芝エアコン

【コンディション】

三菱電機エアコン霧ヶ峰6畳用 室内機（未開封）MSZ-2217GXAS-W-IN

新品

DAIKIN エアコン 2021年製 〜9畳 ストリーマ清浄 スマホ対応



☆a-yan-1840☆様専用

【安心の１年保証】

美品！6月末まで！SHARPエアコン

当方で取付させて頂いた商品は無償で1年保証をお付け致します。保証期間内の不具合など対応しますので、安心してご購入頂けます！

TOYOTOMI TAD-2218 トヨトミ 窓用クーラー



※室外機のみ HITACHI日立 RAS-DM22JE7(W 2019 6畳用

【出張無料エリア】

希少ハイパワーモデル‼︎冷房能力強1.8 ❗️早発送コイズミ窓用エアコン！22-30

大阪市 東淀川区 豊里4丁目から取付ご住所まで

アイリスオーヤマポータブルクーラーipp-2221g

10km以内でしたら出張費無料です！！

【匿名配送】コロナ ウインドエアコン 冷暖房兼用 CWH-A1814

・10km〜15km 出張費3,000円

エアコン ダイキン フィルター ストリーマ 2.2ｋ～6畳用 2020年製

・15km〜20km出張費5,000円

東洋溶材 BC-200 BCuP-2 溶接棒 溶棒 2kg

20km〜対応不可となります。

オーケー ペアコイル 2分3分

※駐車スペースがない場合、最寄りのコインパーキングを利用致します。駐車代はお客様御負担でお願い致します。(作業時間約2時間)

日動工業 ポータブルスポットクーラー YNC-A160



富士通ゼネラル ルームエアコン AS-A226H

【標準取付工事】

11 コイズミルームエアコン ウインド形冷房専用 KAW-1982 2018年製

画像と下記の内容で、ご自宅の設置環境が標準工事になるかどうか必ずご確認下さい。

三菱電機 マルチエアコン室内ユニット 壁掛形 PKFY-P28LMG9



★本体未使用アイリスオーヤマポータブルクーラー2.6kW IPP-2621G-W

①エアコン専用コンセントがある。

SHARP2019年モデル6畳用基本工事費＆リサイクル料金込み‼️

②配管を通す穴がある。

1038 コロナ【CSH-N2219R】2020年製 6畳 ルームエアコン 中古

③室内機と室外機は同階である。

標準設置工事費込★パナソニック★2019年製★6畳★エリア限定です★

④室内機と室外機を繋ぐ配管の長さは4m以内。

窓式エアコン Haier JA-16V 2021年製 冷房専用

⑤土壁ではない。(土壁金具が必要な為、追加2,000円で対応致します。)

CORONA ウインドエアコン CW-1619(2019年モデル)

①〜⑤を満たしましたら追加費用なく取付可能です。

SONY REON POCKET4 最新タイプ レオンポケット4



愛知岐阜/送料無料★22年製 主に20畳用【 AY-N63H2】シャープ

分からない場合はお問い合わせください。

アイリスオーヤマ ポータブルクーラー 『IPA-2202G』

標準取付工事でない場合、追加料金で対応可能な場合もございます。

CORONA ウインドエアコン CW-1822R-W



【室外機】ダイキン ルームエアコン冷房/暖房 10畳程度 ≪S28VTES-W≫

※お値引き不可となります！

【2021年製】ナカトミ スポットクーラー MAC-20



スポットクーラー エアコン MJ-ASPH25H モノタロウ ハイアール

セット購入は割引きさせて頂きます！

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

プロフィール必読！地域限定出品です！標準工事無料エリア拡大中！！！#シーサー！お得なエアコン一覧↑一括検索#シーサー！６畳用エアコン↑6畳用一括検索ルームエアコン新品◎日立◎2023年製◎冷房 木造和室6畳 鉄筋洋室9畳◎暖房 木造和室5畳 鉄筋洋室6畳◎冷房除湿◎単相100V 15A◎分解清掃、動作確認済み◎ポンプダウン済み【コンディション】新品【安心の１年保証】当方で取付させて頂いた商品は無償で1年保証をお付け致します。保証期間内の不具合など対応しますので、安心してご購入頂けます！【出張無料エリア】大阪市 東淀川区 豊里4丁目から取付ご住所まで10km以内でしたら出張費無料です！！・10km〜15km 出張費3,000円・15km〜20km出張費5,000円20km〜対応不可となります。※駐車スペースがない場合、最寄りのコインパーキングを利用致します。駐車代はお客様御負担でお願い致します。(作業時間約2時間)【標準取付工事】画像と下記の内容で、ご自宅の設置環境が標準工事になるかどうか必ずご確認下さい。①エアコン専用コンセントがある。②配管を通す穴がある。③室内機と室外機は同階である。 ④室内機と室外機を繋ぐ配管の長さは4m以内。⑤土壁ではない。(土壁金具が必要な為、追加2,000円で対応致します。)①〜⑤を満たしましたら追加費用なく取付可能です。分からない場合はお問い合わせください。標準取付工事でない場合、追加料金で対応可能な場合もございます。※お値引き不可となります！セット購入は割引きさせて頂きます！

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

アイリスオーヤマ エアコン車中泊、アウトドア用のポータブルクーラー ラ・クール YL-HHJP2300R＊標準取付無料＊安心の1年保証＊新品＊日立 2023年製 6畳用＊