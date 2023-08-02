お知らせ ログイン 会員登録 出品
無料発送 ＊標準取付無料＊安心の1年保証＊新品＊日立 2023年製 6畳用＊ エアコン

商品の説明

プロフィール必読！
＊標準取付無料＊安心の1年保証＊新品＊日立 2023年製 6畳用＊

アイリスオーヤマ♪ポータブルクーラー移動式エアコン●IPP-2222G
地域限定出品です！
東芝　パッケージエアコン　３馬力
標準工事無料エリア拡大中！！！
TOYOTOMI【TIW-AS180M】トヨトミ 冷房専用 窓用エアコン

2019年製ダイキン2.8kw10畳用冷暖房セット取り付け工事込み
#シーサー！お得なエアコン一覧
スポットクーラー 2.6kW 8.3畳 Rintuf
↑一括検索
えびす様専用　ペアコイル　PC2320
#シーサー！６畳用エアコン
コロナ 冷房専用 窓用エアコン CW-A1817 4.5~7畳用 G057
↑6畳用一括検索
CORONA ウインドエアコン 窓用エアコン CW-1623R 9

DAIKIN エアコン 8帖用※7月8まで
ルームエアコン
三菱！エアコンMSZ-EM28Eー1！室内機
新品
白くまくん RAS-AJ28LーW
◎日立
東芝 RAS-H221PT 2021年製　6畳 ルームエアコン
◎2023年製
美品 2020年製 コロナ 窓用 エアコン ウインド ウインドウ ウィンドウ
◎冷房 木造和室6畳 鉄筋洋室9畳
【中古】2021年製　アイリスオーヤマ　スポットクーラー　ISAC-0802-B
◎暖房 木造和室5畳 鉄筋洋室6畳
2分3分ペアコイル
◎冷房除湿
maxzen スポットクーラー JCF-MX602-WH1日使用のみ
◎単相100V 15A
神奈川県内は無料工事、配送付き、室外機セット)[1275]シャープ10畳 保証あ
◎分解清掃、動作確認済み
エアコン　室外機　AS-D221L-W
◎ポンプダウン済み
ベタナリー様専用 アイリスオーヤマ ポータブル クーラー IPA-2821G-W

東芝エアコン
【コンディション】
三菱電機エアコン霧ヶ峰6畳用 室内機（未開封）MSZ-2217GXAS-W-IN
新品
DAIKIN エアコン 2021年製 〜9畳 ストリーマ清浄 スマホ対応

☆a-yan-1840☆様専用
【安心の１年保証】
美品！6月末まで！SHARPエアコン
当方で取付させて頂いた商品は無償で1年保証をお付け致します。保証期間内の不具合など対応しますので、安心してご購入頂けます！
TOYOTOMI TAD-2218 トヨトミ 窓用クーラー

※室外機のみ HITACHI日立 RAS-DM22JE7(W 2019 6畳用
【出張無料エリア】
希少ハイパワーモデル‼︎冷房能力強1.8 ❗️早発送コイズミ窓用エアコン！22-30
大阪市 東淀川区 豊里4丁目から取付ご住所まで
アイリスオーヤマポータブルクーラーipp-2221g
10km以内でしたら出張費無料です！！
【匿名配送】コロナ ウインドエアコン 冷暖房兼用 CWH-A1814
・10km〜15km 出張費3,000円
エアコン ダイキン フィルター　ストリーマ 2.2ｋ～6畳用 2020年製
・15km〜20km出張費5,000円
東洋溶材　BC-200 BCuP-2 溶接棒　溶棒　2kg
20km〜対応不可となります。
オーケー　ペアコイル　2分3分
※駐車スペースがない場合、最寄りのコインパーキングを利用致します。駐車代はお客様御負担でお願い致します。(作業時間約2時間)
日動工業 ポータブルスポットクーラー YNC-A160

富士通ゼネラル ルームエアコン AS-A226H
【標準取付工事】
11 コイズミルームエアコン ウインド形冷房専用 KAW-1982 2018年製
画像と下記の内容で、ご自宅の設置環境が標準工事になるかどうか必ずご確認下さい。
三菱電機 マルチエアコン室内ユニット 壁掛形 PKFY-P28LMG9

★本体未使用アイリスオーヤマポータブルクーラー2.6kW IPP-2621G-W
①エアコン専用コンセントがある。
SHARP2019年モデル6畳用基本工事費＆リサイクル料金込み‼️
②配管を通す穴がある。
1038 コロナ【CSH-N2219R】2020年製　6畳　ルームエアコン　中古
③室内機と室外機は同階である。
標準設置工事費込★パナソニック★2019年製★6畳★エリア限定です★
④室内機と室外機を繋ぐ配管の長さは4m以内。
窓式エアコン　Haier JA-16V 2021年製　冷房専用
⑤土壁ではない。(土壁金具が必要な為、追加2,000円で対応致します。)
CORONA ウインドエアコン CW-1619(2019年モデル)
①〜⑤を満たしましたら追加費用なく取付可能です。
SONY　REON POCKET4 最新タイプ レオンポケット4

愛知岐阜/送料無料★22年製　主に20畳用【 AY-N63H2】シャープ
分からない場合はお問い合わせください。
アイリスオーヤマ ポータブルクーラー 『IPA-2202G』
標準取付工事でない場合、追加料金で対応可能な場合もございます。
CORONA ウインドエアコン CW-1822R-W

【室外機】ダイキン ルームエアコン冷房/暖房 10畳程度 ≪S28VTES-W≫
※お値引き不可となります！
【2021年製】ナカトミ　スポットクーラー　MAC-20

スポットクーラー　エアコン　MJ-ASPH25H モノタロウ　ハイアール
セット購入は割引きさせて頂きます！

アイリスオーヤマ　エアコン

商品の情報

商品の状態新品、未使用

車中泊、アウトドア用のポータブルクーラー　ラ・クール　YL-HHJP2300R

＊標準取付無料＊安心の1年保証＊新品＊日立 2023年製 6畳用＊
プロフィール必読！地域限定出品です！標準工事無料エリア拡大中！！！#シーサー！お得なエアコン一覧↑一括検索#シーサー！６畳用エアコン↑6畳用一括検索ルームエアコン新品◎日立◎2023年製◎冷房 木造和室6畳 鉄筋洋室9畳◎暖房 木造和室5畳 鉄筋洋室6畳◎冷房除湿◎単相100V 15A◎分解清掃、動作確認済み◎ポンプダウン済み【コンディション】新品【安心の１年保証】当方で取付させて頂いた商品は無償で1年保証をお付け致します。保証期間内の不具合など対応しますので、安心してご購入頂けます！【出張無料エリア】大阪市 東淀川区 豊里4丁目から取付ご住所まで10km以内でしたら出張費無料です！！・10km〜15km 出張費3,000円・15km〜20km出張費5,000円20km〜対応不可となります。※駐車スペースがない場合、最寄りのコインパーキングを利用致します。駐車代はお客様御負担でお願い致します。(作業時間約2時間)【標準取付工事】画像と下記の内容で、ご自宅の設置環境が標準工事になるかどうか必ずご確認下さい。①エアコン専用コンセントがある。②配管を通す穴がある。③室内機と室外機は同階である。 ④室内機と室外機を繋ぐ配管の長さは4m以内。⑤土壁ではない。(土壁金具が必要な為、追加2,000円で対応致します。)①〜⑤を満たしましたら追加費用なく取付可能です。分からない場合はお問い合わせください。標準取付工事でない場合、追加料金で対応可能な場合もございます。※お値引き不可となります！セット購入は割引きさせて頂きます！

商品の情報

商品の状態新品、未使用

無料発送 ＊標準取付無料＊安心の1年保証＊新品＊日立 2023年製 6畳用＊ エアコン

31分钟前

無料発送 ＊標準取付無料＊安心の1年保証＊新品＊日立 2023年製 6畳用＊ エアコン

¥69,800 ¥37,692

(税込) 送料込み
13
13
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

8675e4e

 458

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (13)

8675e4e
無料発送 ＊標準取付無料＊安心の1年保証＊新品＊日立 2023年製 6畳用＊ エアコン 無料発送 ＊標準取付無料＊安心の1年保証＊新品＊日立 2023年製 6畳用＊ エアコン

＊標準取付無料＊安心の1年保証＊新品＊日立 2023年製 6畳用＊ | フリマアプリ ラクマ

＊標準取付無料＊安心の1年保証＊新品＊日立 2023年製 6畳用＊ | フリマアプリ ラクマ


専門店の安心の1ヶ月保証付 ＊標準取付無料＊安心の1年保証＊日立 2021

専門店の安心の1ヶ月保証付 ＊標準取付無料＊安心の1年保証＊日立 2021


標準取付無料＊安心の1年保証＊日立 2019年製 6畳用＊AS 交換送料無料

標準取付無料＊安心の1年保証＊日立 2019年製 6畳用＊AS 交換送料無料


専門店の安心の1ヶ月保証付 ＊標準取付無料＊安心の1年保証＊日立 2021

専門店の安心の1ヶ月保証付 ＊標準取付無料＊安心の1年保証＊日立 2021


2023年製 日立エアコン「白くまくん」(標準取付工事費込み)6畳用

2023年製 日立エアコン「白くまくん」(標準取付工事費込み)6畳用


2023年製 日立エアコン「白くまくん」(標準取付工事費込み)6畳用

2023年製 日立エアコン「白くまくん」(標準取付工事費込み)6畳用


専門店の安心の1ヶ月保証付 ＊標準取付無料＊安心の1年保証＊日立 2021

専門店の安心の1ヶ月保証付 ＊標準取付無料＊安心の1年保証＊日立 2021

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 無料発送 ＊標準取付無料＊安心の1年保証＊新品＊日立 2023年製 6畳用＊ エアコン
© www.inba.net, Inc.