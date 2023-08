ー品販売 宝石ルース 【手持ち最もピンク！天然ピンクモルガナイト】2.582カラット鑑付 リング

***もし、お作りご希望際にはお気軽にお声かけくださいませ。勿論宝石ルースでのお求め大歓迎です! 宝石をルースでお求めになられて、いざジュエリーへ仕立て様とすると依頼先がなくお困りの方より多くお問い合わせをいただきましたので、こちらでお求めいただいたお品物でしたら出来合いの空枠ではなく、あなた様の為だけに全てフルオーダーで着け心地の良いお仕立ても、承らせていただく様になりました。是非お気軽にご相談くださいませ。***

『今日、1番ご紹介したい特別な宝石です!』

【手持ち最もピンクカラー限定1ピース!】

☆ ようやく欲しくなる【濃い目のピンクカラー!で高品質なモルガナイト】を探せました!

* いつもいつも気に留めて探していました、ピンクカラーのお色乗りが良く、クリヤーで輝きにも優れてます。

全て揃っています!

① 希少なピンクカラー

② ピンクカラーが濃いめ

③ 内包物が極めて少ない

④ 美しい輝き

⑤ サイズが大き目

☆ 4月の誕生石 天然モルガナイト

☆ 天然モルガナイトは、内包物の多目なエメラルドと同じ鉱物ですので、この様なクリヤーなお品物は殆ど無い為今回の様なお品物との出会いはとても希少です!

☆ 安心の宝石鑑別 鑑別書付きです。

☆ カラーストーンの王道!卵型のオーバルシェープカットです!

2.582 カラット

縦 10.00 mm 横 7.86 mm 厚み 5.45 mm

☆こんにちは、宝石大好きファンです。

渋谷のヒコ みづのジュエリーカレッジで2年間、宝石全般を学びました。家内も同じ学校卒で、現在は3人娘と1人息子の子育てを楽しんでいます。

本業は世界一の宝石の集散国タイで、日本を中心に世界各国の業者さん向けの工場を30年営みながら、その間お店も出したり、個人的にも気に入った宝石(ルース)達をコレクションして来ました。

こちらでは個人的に気に入り趣味でコレクションしている宝石達を、タイの原地プライスにてご案内させていただくことで、ひとりでも多くの方に敷居の高い宝石を、もっともっと身近に感じ、宝石の本場の魅力をお楽しみいただければ嬉しいです。

気になる宝石の品質も私自身、一生持っていたいと思える宝石(ルース)ばかりですので、どうぞ安心してご覧いただければ嬉しいです。

よろしくお願い申し上げます。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

***もし、お作りご希望際にはお気軽にお声かけくださいませ。勿論宝石ルースでのお求め大歓迎です! 宝石をルースでお求めになられて、いざジュエリーへ仕立て様とすると依頼先がなくお困りの方より多くお問い合わせをいただきましたので、こちらでお求めいただいたお品物でしたら出来合いの空枠ではなく、あなた様の為だけに全てフルオーダーで着け心地の良いお仕立ても、承らせていただく様になりました。是非お気軽にご相談くださいませ。*** 『今日、1番ご紹介したい特別な宝石です!』 【手持ち最もピンクカラー限定1ピース!】☆ ようやく欲しくなる【濃い目のピンクカラー!で高品質なモルガナイト】を探せました!* いつもいつも気に留めて探していました、ピンクカラーのお色乗りが良く、クリヤーで輝きにも優れてます。全て揃っています!① 希少なピンクカラー② ピンクカラーが濃いめ③ 内包物が極めて少ない④ 美しい輝き⑤ サイズが大き目☆ 4月の誕生石 天然モルガナイト☆ 天然モルガナイトは、内包物の多目なエメラルドと同じ鉱物ですので、この様なクリヤーなお品物は殆ど無い為今回の様なお品物との出会いはとても希少です!☆ 安心の宝石鑑別 鑑別書付きです。☆ カラーストーンの王道!卵型のオーバルシェープカットです! 2.582 カラット 縦 10.00 mm 横 7.86 mm 厚み 5.45 mm☆こんにちは、宝石大好きファンです。渋谷のヒコ みづのジュエリーカレッジで2年間、宝石全般を学びました。家内も同じ学校卒で、現在は3人娘と1人息子の子育てを楽しんでいます。本業は世界一の宝石の集散国タイで、日本を中心に世界各国の業者さん向けの工場を30年営みながら、その間お店も出したり、個人的にも気に入った宝石(ルース)達をコレクションして来ました。こちらでは個人的に気に入り趣味でコレクションしている宝石達を、タイの原地プライスにてご案内させていただくことで、ひとりでも多くの方に敷居の高い宝石を、もっともっと身近に感じ、宝石の本場の魅力をお楽しみいただければ嬉しいです。気になる宝石の品質も私自身、一生持っていたいと思える宝石(ルース)ばかりですので、どうぞ安心してご覧いただければ嬉しいです。よろしくお願い申し上げます。

