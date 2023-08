全商品オープニング価格！ 今週限定Arcteryx Beta Jacket ベータジャケット　ブラック マウンテンパーカー

6/8までの限定価格です

23年5月の公式アプリ抽選で当選した最新モデルですが

あいにくサイズがイメージと違ったため出品となります

color: Black (ブラック)

size: L

付属品:バードエイド(オンライン購入のため記入なしの状態)

※フリマ購入の場合の保証対応可能かどうかは当方では判断できず、お約束もいたしかねます。

※注文明細書の個人情報部分を除いた部分の写しは依頼いただければ同封可能です。

※タグは切り取り前ですが一度試着しておりますので、過度に状態を気にされる方は購入をご遠慮ください。

※すり替え防止のため返品は受け付けておりません。

# ARCTERYX

# アークテリクス

# ベータ

# ジャケット

# シェル

# beta

# ARC'TERYX

# arc’teryx

# arc'teryx

# arcteryx

# パーカー

# パーカ

# ジャケット

# ナイロン

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···春、夏、秋、冬

商品のサイズ L ブランド アークテリクス 商品の状態 新品、未使用

ARC'TERYX BETA JACKET
アークテリクス ベータジャケット ゴアテックスジャケット シェルジャケット

23年5月の公式アプリ抽選で当選した最新モデルですが
あいにくサイズがイメージと違ったため出品となります

color: Black (ブラック)
size: L

付属品:バードエイド(オンライン購入のため記入なしの状態)

※フリマ購入の場合の保証対応可能かどうかは当方では判断できず、お約束もいたしかねます。
※注文明細書の個人情報部分を除いた部分の写しは依頼いただければ同封可能です。
※タグは切り取り前ですが一度試着しておりますので、過度に状態を気にされる方は購入をご遠慮ください。
※すり替え防止のため返品は受け付けておりません。

カラー···ブラック
柄・デザイン···無地
フード···フードあり(取外し不可)
季節感···春、夏、秋、冬

