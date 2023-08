ナイキacgの中綿ジャケットです。

左胸にACGのロゴが入っています。

新品未使用のタグ付きです。

カラーはブラウンでサイズはメンズのMです。

ご質問お気軽にお声掛けください。

【商品名】ナイキ ACG Therma-FIT ADV "Rope de Dope"

【定価】23500円+税

【状態】新品未使用、タグ付き

【サイズ】 M

【型番】DV0364-203

【採寸】 メンズM

着丈71

胸囲116

裾幅57

ゆき93

総柄

カモフラ

カモ柄

薄手

限定

NIKE

ナイロンジャケット

プルオーバー

ピステ

リブライン

ナイキ

ウーブンジャケット

ウーブン

ウィンドブレーカー

刺繍

スウォッシュ

スタジャン

スタジアムジャンパー

刺繍ロゴ

【新品未使用】NIKE ナイキ ACG 中綿 ジャケット ウェア ブラウン M

野球

ベースボール

レア

希少

流行

ビッグシルエット

オーバーサイズ

銀タグ

90S

ダボダボ

ゆるゆる

ゆったり

ビッグ

袖ライン

ライン

swoosh

アノラック

ハーフジップ

袖ライン

メニースウッシュ

袖ロゴ

デカロゴ

背面ロゴ

ビックロゴ

テープ

Steep Tech Fleece Pullover

Tags◂

アメカジ アメトラ vintage ヴィンテージ スポーツMIX デカロゴ ビッグシルエット ビッグロゴ 古着MIX プレッピー レトロ 80s 90s ゆるダボ USA カラフル 奇抜 オシャレ 大きいサイズ 長袖 スエット ストリート トレンド パーカー 韓流 スウェット KPOP 韓国ファッション 原宿ファッション ナイロンジャケット ブルゾン スイングトップ

▸Products◂

ナイキ アディダスオリジナルス チャンピオン ジョーダン ラルフローレン トミーヒルフィガー バーバリー ノースフェイス パタゴニア カーハート ステューシー スラッシャー チャップス ハードロックカフェ starter STUSSY

不可)

カラー···ブラウン

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

素材···ナイロン

フード···フードあり(取外し可)

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ナイキエィシージー 商品の状態 新品、未使用

ナイキacgの中綿ジャケットです。左胸にACGのロゴが入っています。新品未使用のタグ付きです。カラーはブラウンでサイズはメンズのMです。ご質問お気軽にお声掛けください。【商品名】ナイキ ACG Therma-FIT ADV "Rope de Dope"【定価】23500円+税【状態】新品未使用、タグ付き【サイズ】 M【型番】DV0364-203【採寸】 メンズM着丈71胸囲116裾幅57ゆき93総柄カモフラカモ柄薄手限定NIKEナイロンジャケットプルオーバー ピステリブラインナイキウーブンジャケットウーブンウィンドブレーカー刺繍スウォッシュスタジャンスタジアムジャンパー刺繍ロゴ野球ベースボールレア希少流行ビッグシルエット オーバーサイズ銀タグ90Sダボダボゆるゆるゆったりビッグ袖ラインラインswooshアノラックハーフジップ袖ラインメニースウッシュ 袖ロゴデカロゴ背面ロゴビックロゴテープTags◂アメカジ アメトラ vintage ヴィンテージ スポーツMIX デカロゴ ビッグシルエット ビッグロゴ 古着MIX プレッピー レトロ 80s 90s ゆるダボ USA カラフル 奇抜 オシャレ 大きいサイズ 長袖 スエット ストリート トレンド パーカー 韓流 スウェット KPOP 韓国ファッション 原宿ファッション ナイロンジャケット ブルゾン スイングトップ▸Products◂ナイキ アディダスオリジナルス チャンピオン ジョーダン ラルフローレン トミーヒルフィガー バーバリー ノースフェイス パタゴニア カーハート ステューシー スラッシャー チャップス ハードロックカフェ starter STUSSY不可)カラー···ブラウン柄・デザイン···プリント(ロゴなど)素材···ナイロンフード···フードあり(取外し可)季節感···春、秋、冬

