今季ブランド classic porter ASTAIRE 22AW CHINOS チノパン

ポータークラシックのアステア チノです。

去年の秋冬商品で伊勢丹で購入しました。

ポータークラシックのチノパン三銃士からテーパードシルエットのチノパン。

タックの広がり方や、裾にかけてのテーパード言う事なし。

履き心地の良さ言う事なし。

街中を歩いていて視線を感じる目を引くシルエットの良さ。

レングスとのバランスは最高、ロールアップとの相性は抜群です。

定価: 33,000円

カラー: ブラック

サイズ: S (ウエスト76 cm, 股上31 cm, 股下63 cm, ワタリ28 cm, 裾幅16cm)

状態: 一度着用の美品です。

付属品: 商品タグ

何か不明点がありましたらお気軽にご質問ください。

返品はお断りさせて頂いてますので、ご了承ください。

ポータークラシック

porterclassic

ケンドー

kendo

カシミヤ

ライダース

コギン

モールスキン

コーデュロイ

GROK LEATHER

グロックレザー

WOLF'S HEAD

ウルフズヘッド

UNUSED

SUNSEA

YOKE

ISSUETHINGS

ANCELLM

ESSAY

URU

comori

コモリ

AURALEE

オーラリー

takahiro miyashita the soloist

タカヒロ ミヤシタ ザ ソロイスト

old park

オールドパーク

アンダーカバー

undercover

セリーヌ

celine

サカイ

sacai

visvim

gucci

グッチ

Nhollywood

Nハリウッド

Engineered Garments

REBUILD BY NEEDLES

エンジニアードガーメンツ

ネペンテス

ニードルス

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ポータークラシック 商品の状態 未使用に近い

