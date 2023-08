新品未使用、百貨店で購入した正規品です。

ナイキ エアマックス95 OG トータル オレンジ



Nike air Jordan 1 retro og true blue 新品



Nike Dunk Low ダンクロー University Blue 27.5

【モデル】LEVAH

新品 NEWBALANCE M990AL3 24cm

【素材】FURROW GRA

sacai × NIKE Zoom Cortez 新品未使用 28.0cmナイキ

【色】ブラック

ナイキ ジョーダン AJF8 アクア エアジョーダン 8アクア27cm

【ラスト】0315ラスト

【新品】NEW BALANCE M997SKP Made in USA 27.5

【ウィズ】Eウィズ

ナイキ エアマックス95 AirMax95

【サイズ】91/2 (28cm相当)

NIKE ナイキ エアジョーダン3 レトロ 27.5cm

【ソール】WHITE RUBBER SO

adidas アディダス イージーブースト 700 "アナログ" EG7596

【定価】 143000円(税込)

ナイキ コービー4



【オニツカタイガー】メキシコ シルバー スニーカー シューズ[26.5]ローカッ



【新品未使用】ナイキ ダンク ハイ レトロ ''ブラックパンダ'' 27.5cm

【JOHNLOBB/ジョンロブ】

NIKE エアジョーダン ミッド

イギリス生まれの「キング・オブ・シューズ」

OnitsukaTiger LawnShip ローンシップ 3.0

今や不動の紳士靴ブランドとして名高いジョンロブは、老舗のシューズブランド。

ニューバランス 2002RXF ゴアテックス ネイビー 日本未発売

本格的なのにファションコンシャスなのがジョンロブの特徴です。ジョンロブのレディーメイド(規制靴)は、パリ支店で作られたものがその大半を占めています。

NIKE ブレーザー サカイ 28cm



Nike Ja 1 "Hunger" 30cm



on オン クラウド5 スニーカー

【商品】

Nike ウィメンズ エア ジョーダン 5 レトロ ゴアテックス GTX

程良いシュリンクレザーを使用したスニーカー

定価35,000円程度★新品未使用★アーバンサン★シャイニーブラックスニーカー

「Levah」モダンなラウンドトゥのラスト0315

tarttsumiy様専用

を使用しています。カジュアルなアイテムながら、クラシカル且つシックなモノ作りを得意とするメゾンの世界観がしっかりと落とし込まれた1足です。

エアジョーダン2 レトロキャンディーパック



80s US CONVERSE salmon pink 10.5 美品

※1レザーですので細かいスレや傷があります。

Yeezy 500 UTILITY BLACK新品未使用

※2箱や包み紙に汚れや破れ、破損があります。

NIKE AIR JORDAN ナイキ ジョーダン

※3他サイトでも出品しているので突如削除する可能性かあります。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ジョンロブ 商品の状態 新品、未使用

新品未使用、百貨店で購入した正規品です。【モデル】LEVAH【素材】FURROW GRA【色】ブラック【ラスト】0315ラスト【ウィズ】Eウィズ 【サイズ】91/2 (28cm相当)【ソール】WHITE RUBBER SO【定価】 143000円(税込)【JOHNLOBB/ジョンロブ】イギリス生まれの「キング・オブ・シューズ」今や不動の紳士靴ブランドとして名高いジョンロブは、老舗のシューズブランド。本格的なのにファションコンシャスなのがジョンロブの特徴です。ジョンロブのレディーメイド(規制靴)は、パリ支店で作られたものがその大半を占めています。【商品】程良いシュリンクレザーを使用したスニーカー「Levah」モダンなラウンドトゥのラスト0315を使用しています。カジュアルなアイテムながら、クラシカル且つシックなモノ作りを得意とするメゾンの世界観がしっかりと落とし込まれた1足です。※1レザーですので細かいスレや傷があります。※2箱や包み紙に汚れや破れ、破損があります。※3他サイトでも出品しているので突如削除する可能性かあります。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ジョンロブ 商品の状態 新品、未使用

AirJordan 1 High Bleached Coral 最終値下げNike Air Force 1 High50 Years Of Hip-HopTravis Fragment Nike Air Jordan 1 Low OG28 BAPE adidas Campus 80's College NavySPEEDCROSS 3 salomon 25cmNIKE ナイキ ACG マウンテン フライ LOW ゴアテックスプロケッズPro Kedsロイヤルプラスヴィンテージ白ラストコロンビア25㎝新品via SANGACIO『BRANDALISED』24cm【期間限定】AIR FOAMPOSITE ONE PRM(White camo)NIKE id vapormax black gold