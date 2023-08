【驚きの値段】 グッチ GUCCI 完売品 希少サイズ スリッポン GGモノグラムエスパドリーユ サンダル

Gucciの代表的なGG総柄のエスパドリーユです。

靴下の上から履いておりました。

専用箱、布袋全て同梱いたします。

※箱に約1cmのダメージあり

グッチ公式サイズ表記では24.5ですが

約1cm大きめのつくりとなっているため

25.5cmのサイズ設定にいたしました。

ご購入から24時間以内の即日発送予定です。

◼︎商品名

GGモノグラム made in spain エスパドリーユシューズ

◼︎購入店舗

銀座店

◼︎定価

85,000円

◼︎製造国

スペイン製

◼︎素材

インソール リネン100%

表地 コットンキャンバス100%

◼︎カラー

ネイビー

◼︎サイズ

25.5cm相当

※GUCCI公式メンズサイズチャート参考

JP24.5

◼︎形状

エスパドリーユ

#gucci #gucciモノグラム #エスパドリーユ

#madeinspain #モカシン #スリッポン #ネイビー

Gucciの代表的なGG総柄のエスパドリーユです。靴下の上から履いておりました。専用箱、布袋全て同梱いたします。※箱に約1cmのダメージありグッチ公式サイズ表記では24.5ですが約1cm大きめのつくりとなっているため25.5cmのサイズ設定にいたしました。ご購入から24時間以内の即日発送予定です。◼︎商品名GGモノグラム made in spain エスパドリーユシューズ◼︎購入店舗銀座店◼︎定価85,000円◼︎製造国スペイン製◼︎素材インソール リネン100%表地 コットンキャンバス100%◼︎カラーネイビー◼︎サイズ25.5cm相当※GUCCI公式メンズサイズチャート参考JP24.5◼︎形状エスパドリーユ#gucci #gucciモノグラム #エスパドリーユ#madeinspain #モカシン #スリッポン #ネイビー

