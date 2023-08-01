独創的 管理60. ノートパソコン Office カメラ i7 超特価 ノートPC

品名

【美品】MacBook Air 2020 M1 スペースグレイ8GB 256GB

ソニー VAIO PVCEB2AFJ

ASUS PRO P2520S バッテリー動作可

仕様

土日のみ値下げ中 ゲーミングノート

CPU：Intel Core i7-M620 2.67GHz

dynabook T451/46DB PT45146DSFB プレシャスブラック

OS：Windows10

ノートパソコンオフィス付き ssd 450 G3 15インチ i3

ストレージ：HDD 750GB

07【Windows11♥美品♥新品SSDメモリ8G】カメラ/設定済みノートPC

メモリー：4GB

【限定1台】VAIO✨Corei5＆爆速SSD/Webカメラ/軽量ノートパソコン

光学ドライブ：DVDスーパーマルチ

iPad 第7世代 wi-ifモデル32G 美品

モニター：15.5型ワイド

13【届いてすぐ使える✨】人気の東芝✨大容量✨ノートパソコン ホワイト



HP Spectre x360 インテル Core i7 1TB SSD

付属品

Macbook air 2020年モデル

ACアダプタ、電源コード

（ジャンク）dynabook t65/eg



NEC LAVIE Note NS600/JAW PC-NS600JAW

動作確認事項

【超美品】NEC LAVIE Direct NS Core i5 新品SSD

カメラOK

【ちびパン様専用】初心者向けノートパソコン(タブレット) NECLAVIE

キーボードOK

東芝Windows11 SSD512GB＆大容量1000GB HDD メモリ16

タッチパッドOK

Lenovo ThinkPad X1 Carbon GEN 6 i5-第8世代

Wi-Fi接続OK

NEC LAVIE Note NS100 K2B-H4 ノートパソコン

USB認識OK

ジャンク扱い Macbook A1465 2013 Office365付き

DVD読込みOK

【美品】MacBook Air 高速SSD256GB 8GB パソコン PC

SD認識OK

CF-SX3 の制御部を使用したKB付きミニPC でめ - 家族共用アカ様専用

バッテリーOK

レノボ ThinkPad i5 6440HQ SSD 256GB メモリ 8GB



【美品】MacBook Pro 15-inch 2018

OSは最新のWinsows10を導入済み

Panasonic Let’s Note CF-SZ6

セキュリティ対策も最新です

BMAX Y11 11.6inc Windows11 対応 元箱入り

メモリも大容量4GBで動作も快適です大容量750GBあれば保存に困りません

MacBook Air Mid 2011 13インチ 美品

液晶は若干日焼け

SONY 高性能Core i5 新品SSD カメラ＆マイク ノートパソコン



MacBook Pro 2015 15インチ/i7/16GB/256GB

インストール済みソフト

MacBook Air 13インチ M2 512GB シルバー 新品未開封

Microsoft Office 2019

ノートパソコン 第5世代 i7 Windows11 オフィス付 SSD VAIO

Excel、Word、PowerPoint等

起動が早い⭐️SSDノートパソコン⭐️すぐ使える⭐️人気モデル⭐️106

iTunes

MacBook Pro 15-inch(2018)

line

Office搭載 Core i7-4710QM メモリ16GB SSD480GB

zoom

マウスコンピュータ m-Book

DVD再生アプリ

MacBook Retina 12インチ Office付 / Windows11



DynaBook R83/PB Core i7-4710MQ/8G/SSD512

基本的な動作確認はしております

待望の薄型！世界No.1シェアIntel！プロがバッチリ整備☆東芝ノートパソコン

特殊な操作等の確認は出来ませんのでご了承お願い致します

NEC 中古ノートパソコン PC-VKT25GVG3 タッチパネル



パナソニック 中古美品パソコン i5/8GB/SSD 中古パソコン

その他の、出展品

【ドクペ様】MacBook Pro A1706 シルバー

#tottotottot ノートパソコン

2020年製 i5 10世代 Vostro3490 新品SSD カメラ VGA



ThinkPad P71 第7世代i7 Quadro M620

確認事項が有ればご連絡お願い致します。可能な範囲で対応致します

iPad mini 6 256GB Wi-Fi グレイ ケース / フィルム付き

発送後に、お問い合わせ頂いても確認が出来ません(難しい確認事は出来ません)

【新品未使用！】NEC PC-HM350PAL ネイビー ノートパソコン 仕事



ASUS TransBook Chi T90CHI-3775

パソコンに搭載の光学ドライブ(DVD、Blu-ray)はレンタルDVD等はコピープロテクトの関係で、すべてのDVDを再生できない、読み込みに時間が掛かる場合が有ります

Microsoft Surface Pro 5 Model 1796

特にBlu-ray映画は見れません

Lenovo ThinkPad L580



【美品】M1 MacBook Air2020 16GBメモリ 1TBSSD US

中古ですので、擦り傷はどのパソコンでもあるかと思います。気になる方は、新品をご購入が良いかと思います

DELL Inspiron 1135G7 メモリ16GB SSD512GB



MacBook Pro 2016 13インチ Touch Bar スペースグレイ



fuwari*様専用【Office付】HP パソコン 本体 SSD 指紋

#カメラ

207✨Win11✨i7✨SSD256GBメモリ8G✨オフィス付きノートパソコン

#ノートパソコン

【専用】sandun様✨Core i3＆高速SSD搭載✨東芝ノートパソコン✨11

#中古パソコン

CF-SZ6ADYVS パナソニック

#Office

b358✨限定品/薄型軽量/Core i5/8GB 快適/高音質✨ノートパソコン

#初心者でも使える

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

品名ソニー VAIO PVCEB2AFJ仕様CPU：Intel Core i7-M620 2.67GHzOS：Windows10ストレージ：HDD 750GBメモリー：4GB光学ドライブ：DVDスーパーマルチモニター：15.5型ワイド付属品ACアダプタ、電源コード動作確認事項カメラOKキーボードOKタッチパッドOKWi-Fi接続OKUSB認識OKDVD読込みOKSD認識OKバッテリーOKOSは最新のWinsows10を導入済みセキュリティ対策も最新ですメモリも大容量4GBで動作も快適です大容量750GBあれば保存に困りません液晶は若干日焼けインストール済みソフトMicrosoft Office 2019Excel、Word、PowerPoint等 iTuneslinezoomDVD再生アプリ基本的な動作確認はしております特殊な操作等の確認は出来ませんのでご了承お願い致しますその他の、出展品#tottotottot ノートパソコン確認事項が有ればご連絡お願い致します。可能な範囲で対応致します発送後に、お問い合わせ頂いても確認が出来ません(難しい確認事は出来ません)パソコンに搭載の光学ドライブ(DVD、Blu-ray)はレンタルDVD等はコピープロテクトの関係で、すべてのDVDを再生できない、読み込みに時間が掛かる場合が有ります特にBlu-ray映画は見れません中古ですので、擦り傷はどのパソコンでもあるかと思います。気になる方は、新品をご購入が良いかと思います#カメラ#ノートパソコン#中古パソコン#Office#初心者でも使える

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

MacBook Air 13-inch, 2020,USキーボードMacBook 12 2017 core m3 256G/8g/ローズゴールドPanasonic MSX2 FS-A1MK2 本体・コントローラセット【美品】Macbook Air 2019 i5 8GB/128GBMSI Prestige 14 32GB 512GB