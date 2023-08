ご覧いただきありがとうございます。

コラボレーションシューズ【ジョジョの奇妙な冒険】 ALL STAR HI /JO

jordan5 off White 28cmの出品になります。3回着用

Balenciaga tripleS 中古美品 ベージュ 希少

その後洗浄後ジップロックに乾燥剤を入れ保管しておりました。

ナイキ エアマックス1 86NIKE AIR MAX 1 '86

付属品完備。

ナイキ エア プレスト x Hello Kitty®

中敷きは別の物を入れております。

NIKE エアフォース1 ゴアテックス 29cm ムーンフォッシル

モノカブで購入しましたのでモノカブのオーセンティックカードも付属します。

NIKE The ten AirPresto Off-White Black

写真のものが全てとなっております。

エア ジョーダン 1 HIGH G メンズ ゴルフシューズ 27.5センチ

ソールはシューグーで補修しておりましたので減りも無いかと思われます。

ナイキ Aj1ダークモカ

片足はシューグー外れておりますのでご了承ください。

ウェーブモーメンタム2 海外限定 27cm バレーボールシューズ

※目立った汚れはありませんが、

Converse Gianno Golf Le Fleur Black 27.0

中古となりますので、神経質な方は御遠慮下さい。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

