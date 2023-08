数ある商品の中から 古着D-dog を閲覧いただきありがとうございます(*^o^*)

⚫商品名

ボブマーリー 開襟シャツ 黒 ハードロック



パンクドランカーズ punkdrunkers 侍武士 ドクロ シャツ半袖 L

FUBU(フブ)のシャツです♪

ブラックレーベルクレストブリッジ チェックシャツLサイズ



SON OF THE CHEESE Couple in Maze Shirt

⚫ポイント

★新品/海外限定/stussy/シャドウチェック半袖シャツ/XLサイズ★



【極美品】ヒステリックグラマーHYS 半袖シャツ オープンカラー 開襟 総柄 青

きれいな青のボディに総柄のデザインでカッコいいです♪

NICENESS MILLER



40s ATKINSレーヨンハワイアンシャツ

⚫状態 中古

ポロ ラルフローレン 半袖 シャツ M 総柄 ブラック 黒 CALDWELL



MAMMUT マムート メンズ半袖シャツ 青系・グレー系



HERILL Cotton Cashmere Brush Work Shirts

使用感、色褪せはそれなりにございますが、その他目立った汚れやダメージはございませんのでこれからもたくさん着用して頂けます^_^

エムズブラック 30着限定 アロハシャツ



美品パパス アイランド*アロハシャツ総柄 *麻100%ココナッツボタンャツ50L



NEED THREE CAR ニードスリーカー 着物地シルクアロハシャツ

⚫カラー

レア‼︎ Burberry バーバリー シャツ 海外限定



c.e cavempt パソコン柄シャツ SUPREME キムタク

青、ブルー

saint laurent(サンローラン) スタープリントデニムシャツ



L.G.B. ルグランブルー シャツG2着セット hyde yasu着用

⚫サイズ

HUIS オーガニックコットンシャツ



LUNA MATTINO ルナマティーノ 総柄 長袖シャツ ホワイト

XL (身幅68cm、着丈77cm、袖丈30cm、肩幅58cm)

ドルチェ&ガッバーナ デニムシャツ



【海坊主様専用】TEATORA 23SS CARTRIDGE SHIRTS

送料無料、即購入OKです!

VISVIM ノラギ



stein 23ss Oversized Cupro LS Shirt

最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド フブ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド フブ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

