高評価なギフト Kaws×ノースフェイス レアモデル♪ Retro Himalayan 1994 ダウンジャケット

数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます☺

THE NORTH FACE X KAWS RETRO 1994 HIMALAYAN PARKAです♪

2着限定入荷いたしました。

カウズとノースフェイスのコラボで、国内外で品切れ中の商品です★

何よりヒマラヤンパーカのボディを使用しているので温かさは折り紙付きです☆

アメリカ直輸入品

新品未使用品

サイズ:Lサイズ

身幅:68cm、着丈:81cm、袖丈:66cm

(海外のXLサイズ相当です)

即購入OKです☺コメント中でも購入された方を優先させていただきますのでよろしくお願いいたします(^^

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

