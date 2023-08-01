【お1人様1点限り】 新品 バブアー Barbour 靴 レディース レインブーツ 長靴 ネイビー 長靴/レインシューズ

サイズ：UK 4 (23~23.5) ○
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サイズ：UK 5 (23.5~24) ○
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サイズ：UK 6 (24.5~25) ○
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（在庫がございますサイズは○印で記載しております。）
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※ご購入前に在庫確認のコメントをお願い致します。
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※お値引きは不可とさせていただいております。
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付属品：箱
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商品の情報
|商品のサイズ
|23.5cm
|ブランド
|バブアー
|商品の状態
|新品、未使用
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サイズ：UK 4 (23~23.5) ○サイズ：UK 5 (23.5~24) ○サイズ：UK 6 (24.5~25) ○（在庫がございますサイズは○印で記載しております。）※ご購入前に在庫確認のコメントをお願い致します。※お値引きは不可とさせていただいております。素材：ラバー 色：ネイビー 付属品：箱 サイドゴア レインシューズ 防水 LRF0066 NY11
商品の情報
|商品のサイズ
|23.5cm
|ブランド
|バブアー
|商品の状態
|新品、未使用