リー Lee ワークジャケット風 襟レザー S ベージュ ブラウン 胸ロゴ 刺繍



⭐️メーカー:Marmot(マーモット)

⭐️定価:16280円

⭐️カラー:BK

⭐️サイズ:M

胸囲:94~100㎝

身長:170~178㎝

平置き採寸

着丈:約72㎝ 胸囲:約61㎝

袖丈:約54㎝(袖下から採寸)

素人採寸です。若干の誤差はご容赦ください。

⭐️素材構成

表地 本体:100% ポリエステル

別布部分:100% ポリエステル

袖口・裾:100% ポリエステル

裏地:100% ポリエステル

【商品説明】

90年代のヘリテージモデル "Climbing Sweater" を

サンプリングし、毛足の長いパイルフリース素材を

採用しアップデートさせています。

上腕部から肩にかけては別布の布帛を使用し、

ザックの干渉部分への摩擦ストレスを軽減させます。

また裏地が付いたデザインで袖通しが良く、

脇には蒸れを軽減させるメッシュを

切り替えることで、本格的な秋冬シーズンにも

防寒アウターとして活躍します。

【商品状態】

タグが外れていますが

とても綺麗な状態なので「未使用に近い」で

出品させて頂きます。

ご理解頂ける方、よろしくお願いいたします(^^♪

※発送の際は、厚みを抑えるため袋の入れ替え・

圧縮をする場合があります。。

※アウトレット品などのため

完璧を求める方、神経質な方は、

ご購入をご遠慮くださいませ~。

352

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マーモット 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただきありがとうございます♪ 1点限り! 早い者勝ちです~。ご購入前のコメント不要!送料無料・即購入OKです(#^.^#)ほかにも出品しておりますのでご覧ください(*^-^*)Climbing Sheep Boa Jacket TOUUJL40⭐️メーカー:Marmot(マーモット)⭐️定価:16280円⭐️カラー:BK⭐️サイズ:M胸囲:94~100㎝身長:170~178㎝平置き採寸着丈:約72㎝ 胸囲:約61㎝ 袖丈:約54㎝(袖下から採寸)素人採寸です。若干の誤差はご容赦ください。⭐️素材構成表地 本体:100% ポリエステル別布部分:100% ポリエステル袖口・裾:100% ポリエステル裏地:100% ポリエステル【商品説明】90年代のヘリテージモデル "Climbing Sweater" をサンプリングし、毛足の長いパイルフリース素材を採用しアップデートさせています。上腕部から肩にかけては別布の布帛を使用し、ザックの干渉部分への摩擦ストレスを軽減させます。また裏地が付いたデザインで袖通しが良く、脇には蒸れを軽減させるメッシュを切り替えることで、本格的な秋冬シーズンにも防寒アウターとして活躍します。【商品状態】タグが外れていますがとても綺麗な状態なので「未使用に近い」で出品させて頂きます。ご理解頂ける方、よろしくお願いいたします(^^♪※発送の際は、厚みを抑えるため袋の入れ替え・圧縮をする場合があります。。※アウトレット品などのため完璧を求める方、神経質な方は、ご購入をご遠慮くださいませ~。352

