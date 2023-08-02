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【最安値に挑戦】 63000円から値下げしましたお買い得！0.40ピンクゴールドダイヤモンドリング リング

商品の説明

K18PG/18金/ピンクゴールド
K18　デザインパールリング　11号
【重量】
高品質天然　トルマリン　ダイヤモンド　プラチナ　リング　ネックレス　2点　セット
2.5g
【美品】クリスチャンディオール　CLAIR D LUNE リング　13.5号
【サイズ】
【アンティーク】アールデコSVダイヤモンドリング
リングサイズ:7号
新品未使用　little emblem e.m リトルエンブレム　9号　リング
デザイン幅:6.5mm
ブランイリス　リング
リング腹側幅:2.0mm
Pt900プラチナ　ダイヤモンド0.36ct赤珊瑚10.6mm 11号リング
【石目】
pt900 ラベンダー翡翠3.52ct ダイヤ0.21ct リング
ダイヤモンド:総計0.40ctあります。
【稀少】リング★天然ピンクダイヤモンド

6月終了　talkative エメラルドリング　マリーエレーヌドゥタイヤック
着用2回程　ダイヤの存在感があり
美品 ミキモト K18 真珠 ベビーパール約3.2-3.5mm珠 リング 指輪
素敵なリングです。是非この機会に
リング　グランディディエライト　美品　希少
日本人にはピンクゴールドが一番
ゆき様専用 k18 エメラルド ダイヤ リング 透かし
合うと言われています。

18金 K18 男女兼用 ミラーカット リング 3.5ｇ 20号 X873

商品の情報

商品の状態未使用に近い

MR18／ 9.5号 5ct 5カラット 11㎜ モアサナイト リング 925

ディオール リング 指輪 ロゴ アクセサリー ハート スター ラインストーン

レトロPT900 パール　ダイヤモンド　リング
K18PG/18金/ピンクゴールド【重量】2.5g【サイズ】リングサイズ:7号デザイン幅:6.5mmリング腹側幅:2.0mm【石目】ダイヤモンド:総計0.40ctあります。着用2回程　ダイヤの存在感があり素敵なリングです。是非この機会に日本人にはピンクゴールドが一番合うと言われています。

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【最安値に挑戦】 63000円から値下げしましたお買い得！0.40ピンクゴールドダイヤモンドリング リング

3分钟前

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¥50,000 ¥27,000

(税込) 送料込み
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45c067c10a3

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45c067c10a3
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さらにお値下げ！お買い得！0.40ピンクゴールドダイヤモンドリング

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ダイヤモンド 0.55ct K18PG ピンクゴールド ダイヤ リング 指輪 www

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受注生産】ピンキーリング(ダイヤモンド/0.50ct/K18ピンクゴールド

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【楽天市場】均一セール55,000円→30,000円PT Dカラー

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受注生産】ピンキーリング(ダイヤモンド/0.50ct/K18ピンクゴールド

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リング K10(ピンクゴールド・ホワイトゴールド) ダイヤモンド合計0.08ct (4月誕生石)(ウェーブ)[0611440209-0611240208]

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楽天市場】均一セール55,000円→30,000円PT Dカラーダイヤモンド 0.1

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