●ご購入後、1〜2日以内に発送します。送料無料

メンズ マッシモピオンボ スーツ セットアップ 紺色 46 M



●値段交渉OK、お気軽にお問い合わせください。

●即買いOK

ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店(AACD)にて購入した鑑定済みの正規品です。

【商品説明】

Paul Smith LONDON

ポールスミス

Loro Piana

ロロピアーナ

セットアップ スーツ スリーピース 3P

ベスト ジャケット パンツ 高級ウール

ブラックプリント 総柄 英国調 Mサイズ

日本製 卒業式 入学式

結婚式 ビジネス パーティ

【カラー/デザイン】

ネイビー

ユニオンジャック

イギリス国旗

デザイン テーラードジャケット

スリーピース

【サイズ表記】

M

【実寸サイズ】(平置きで採寸) cm

ジャケット

着丈:72

肩幅:43

身幅:47

袖丈:58

ベスト

着丈:60

胸囲:46

胴囲:44

パンツ

ウエスト:74

股上:30

股下:65

渡り幅:29

多少の誤差はご了承下さい。

【素材】

表地

ウール 100%

裏地

キュプラ

【状態】

目立った傷、汚れはなく美品です。

【発送】

購入後1〜2日以内に発送致します。

匿名配送

値下げ交渉やご不明な点がございましたら、

ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポールスミス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

●ご購入後、1〜2日以内に発送します。送料無料●値段交渉OK、お気軽にお問い合わせください。●即買いOKブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店(AACD)にて購入した鑑定済みの正規品です。【商品説明】Paul Smith LONDONポールスミスLoro Pianaロロピアーナセットアップ スーツ スリーピース 3Pベスト ジャケット パンツ 高級ウールブラックプリント 総柄 英国調 Mサイズ日本製 卒業式 入学式 結婚式 ビジネス パーティ【カラー/デザイン】ネイビーユニオンジャックイギリス国旗スリーピース【サイズ表記】 M【実寸サイズ】(平置きで採寸) cmジャケット着丈:72肩幅:43身幅:47袖丈:58ベスト着丈:60胸囲:46胴囲:44パンツウエスト:74股上:30股下:65渡り幅:29多少の誤差はご了承下さい。【素材】表地ウール 100%裏地キュプラ【状態】 目立った傷、汚れはなく美品です。【発送】購入後1〜2日以内に発送致します。匿名配送値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。

