安価 大谷翔平　Tシャツ ＷＢＣ　値下げしました Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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#Tシャツ #ミズノ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ミズノ 商品の状態 新品、未使用

WBC開催期間中に新品未使用でメルカリにて購入したもので、一度も使用しておりません。購入後に欲しかったものが入手できたのでそのまま出品いたします。再販がなかった商品ですので、欲しい方にお譲りいたします。ドームでもらったハリセンのおまけ付きです。#WBC #大谷翔平 #ユニフォーム#Tシャツ #ミズノ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ミズノ 商品の状態 新品、未使用

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