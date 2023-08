【楽天カード分割】 U3-12 THE NORTH FACE × UNITED ARROWS ダウンジャケット

09- #uo2022m09

#魚衣類#THENORTHFACE#ND92240

★サイズ

平置き採寸(約)

着丈 68cm

肩幅 49cm

身幅 45cm

袖丈 69cm

★カラー ブルー×ブラック

1枚目の写真の色が近いです。

★状態

特に目立った汚れ、傷はありません。

状態、付属品は写真で確認お願いします。

自宅保管なので、完璧を求める方はご遠慮ください。

※付属品は画像に写っていなければありません。

画像をご確認ください。

※新品、未使用と記載していても試着はしていたりしますので、完璧な新品状態をご希望の方はご遠慮ください。

※商品に関しての質問、気になる点、画像追加などがありましたらコメントにてお伝えください。

‼️画像を無断使用されることが増えています。

うおちゃんの出品はメルカリのみです。

無在庫転売に、ご注意ください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

