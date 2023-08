ご覧いただきありがとうございます☺︎

2点以上ご購入いただいた方は10%お値引き致します。

※小物、売り切りセール品は除きます。

こちらから検索していただきますと

当ショップの商品がご覧いただけます☺︎

#shop_jun

ブラウス一覧はこちら

#shop_junブラウス

゜*。*☆*。*゜*。*☆*。*゜*。*☆*。*゜*。*☆*。*゜*。*☆*。*

*商品説明*

カラフルな花柄のブラウスです。

透け素材で、可愛い丸襟です。

気になりましたらご購入お願いします☺︎

*サイズ*

フリーサイズ

着丈:57

身幅:51

肩幅:40

袖丈:31

※多少の誤差はご了承ください。

*素材*

ポリエステル 100%

*状態 ダメージ*

目立った汚れなどはありません。

▶︎商品はほぼ古着になります。経年劣化による小さなキズ、汚れなどがある場合があります。古着好きの方、古着慣れされている方の ご購入をお勧めいたします。

▶︎ 室内で撮影しております。出来るだけ現物に近い形で撮影するようにしておりますが、色味がわかりにくい場合は、コメントしていただければ追加で画像をアップさせて頂きます。

▶︎ 発送はらくらくメルカリ便を予定しております。

商品によっては、圧縮して発送いたします。

ご了承下さい。

▶︎ 着画はお断りしています。ゴメンナサイm(._.)m

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

高円寺 や、下北沢 などの古着屋さんがお好きな方に見ていただきたいです٩(❛ᴗ❛)۶

60s 、70s の人と被らない奇抜なビンテージアイテムや 総柄、ワンピース スカート ヨーロピアンなデザインも好きでよく着ています(˃̵ᴗ˂̵)

ご覧いただきありがとうございます☺︎2点以上ご購入いただいた方は10%お値引き致します。※小物、売り切りセール品は除きます。こちらから検索していただきますと当ショップの商品がご覧いただけます☺︎ #shop_junブラウス一覧はこちら#shop_junブラウス゜*。*☆*。*゜*。*☆*。*゜*。*☆*。*゜*。*☆*。*゜*。*☆*。**商品説明*カラフルな花柄のブラウスです。透け素材で、可愛い丸襟です。気になりましたらご購入お願いします☺︎*サイズ*フリーサイズ 着丈:57 身幅:51 肩幅:40 袖丈:31※多少の誤差はご了承ください。*素材*ポリエステル 100%*状態 ダメージ*目立った汚れなどはありません。▶︎商品はほぼ古着になります。経年劣化による小さなキズ、汚れなどがある場合があります。古着好きの方、古着慣れされている方の ご購入をお勧めいたします。▶︎ 室内で撮影しております。出来るだけ現物に近い形で撮影するようにしておりますが、色味がわかりにくい場合は、コメントしていただければ追加で画像をアップさせて頂きます。▶︎ 発送はらくらくメルカリ便を予定しております。 商品によっては、圧縮して発送いたします。ご了承下さい。▶︎ 着画はお断りしています。ゴメンナサイm(._.)m■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□高円寺 や、下北沢 などの古着屋さんがお好きな方に見ていただきたいです٩(❛ᴗ❛)۶60s 、70s の人と被らない奇抜なビンテージアイテムや 総柄、ワンピース スカート ヨーロピアンなデザインも好きでよく着ています(˃̵ᴗ˂̵)

