2022最新のスタイル 56k Bronze T-Shirts 日本未発売 Tシャツ XL Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ご覧いただきありがとうございます。

購入される方は以下の内容を理解していただいた上でお願いいたします。

【商品情報】

Bronze 56KのTシャツです。

サイズはXLです。

カラーはホワイトです。

新品です。

アメリカのオンラインストアで購入いたしました。

新品ですが、神経質な方はお控えください。

ご不明な点がありましたら、お気軽にご質問してください。他にも出品しているのでご覧になってください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

