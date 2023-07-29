お知らせ ログイン 会員登録 出品
新作モデル インテルi7 HP 8GB office搭載 windows 256GB ノートPC

商品の説明

画面サイズ···15.6インチ
Surface Pro7Core-i5/8GB/256GBタッチペン　充電器付き
CPU種類···インテル　i7
ASUSノートパソコンWebカメラWindows11オフィス付き
OS···Windows11
b367✨Core i5/爆速 SSD新品/8GB /ブルーレイ✨ノートパソコン
メモリ···8GB
美品MacBook Air 2018 13インチモデル
SSD容量···256GB
HDD1000GB/思い出の写真や動画の保存に♪初心者さんおすすめ♪
永続版Office 2021・webカメラ搭載
GGG様専用 7370 SSD 256GB 8GB LTE搭載 CoreM

【新品未開封】Macbook Air M2 8GBメモリ【ミッドナイト】
2023年3月下旬
MacBook SSD 512GB
ヨドバシカメラから購入させて頂きまして
⭐初回セール⭐クリエイター仕様⭐DELL Precision 5540⭐

富士通 ノートパソコン Core i7 Microsoftオフィス2021付き
初期設定のために1度だけ
6/7まで　MacBook Pro 16-inch 2019
開封したの状態です。
MacBook Pro 13-inch 2017 TT3 8GB/256GB

富士通 ノートパソコン Windows お買い得品
即購入ok
NEC　LAVIE　PC-NS750BAW
値下げ交渉ok

eX.computer 15.6型PC N1543J i5-6300HQ

商品の情報

ブランドエイチピー
商品の状態未使用に近い

MacBookAir 2013 13インチ 8GB

東芝 R63/M i5 8GB 256GB Office win11

レノボ　ThinkPad X1 carbon 4th

MacBook Pro m1 13インチ SSD512GB 箱あり

M2 MacBook Air ミッドナイト

Dell Precision 7530 i7 8750H ゲーミングノートPC

【綺麗めPC】富士通 ノートパソコン HDD大容量 カメラ搭載 Win11

東芝ノートパソコン　Windows10 office2016ライセンス認証済み

Barco Click Share 2 セット
画面サイズ···15.6インチCPU種類···インテル　i7OS···Windows11メモリ···8GBSSD容量···256GB永続版Office 2021・webカメラ搭載2023年3月下旬ヨドバシカメラから購入させて頂きまして初期設定のために1度だけ開封したの状態です。即購入ok値下げ交渉ok

商品の情報

ブランドエイチピー
商品の状態未使用に近い

新作モデル インテルi7 HP 8GB office搭載 windows 256GB ノートPC

34分钟前

新作モデル インテルi7 HP 8GB office搭載 windows 256GB ノートPC

¥75,000 ¥39,750

(税込) 送料込み
5
10
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

3dc929d097e

 1930

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (10)

3dc929d097e
新作モデル インテルi7 HP 8GB office搭載 windows 256GB ノートPC 新作モデル インテルi7 HP 8GB office搭載 windows 256GB ノートPC

数々のアワードを受賞】 インテルi7 HP 8GB office搭載 windows 256GB

数々のアワードを受賞】 インテルi7 HP 8GB office搭載 windows 256GB


HP 15.6インチ HD Intel 第10世代 i3-1005G1 3.4GHz 8GB RAM 256GB SSD Win10 ノートパソコン (キーボードが日本語配列ではない場合があります)

HP 15.6インチ HD Intel 第10世代 i3-1005G1 3.4GHz 8GB RAM 256GB SSD Win10 ノートパソコン (キーボードが日本語配列ではない場合があります)


インテル Core プロセッサー搭載ノートパソコン | 日本HP

インテル Core プロセッサー搭載ノートパソコン | 日本HP


2021 最新 HP 15.6インチ FHD IPS タッチスクリーン ノートパソコン PC Intel i7-1065G7 クアッドコア プロセッサ 32GB DDR4 RAM 512GB NVMe SSD、Intel Iris Plus

2021 最新 HP 15.6インチ FHD IPS タッチスクリーン ノートパソコン PC Intel i7-1065G7 クアッドコア プロセッサ 32GB DDR4 RAM 512GB NVMe SSD、Intel Iris Plus


インテル Core プロセッサー搭載ノートパソコン | 日本HP

インテル Core プロセッサー搭載ノートパソコン | 日本HP


インテル Core プロセッサー搭載ノートパソコン | 日本HP

インテル Core プロセッサー搭載ノートパソコン | 日本HP


e-TREND｜HP 7W6N7PA#ABJ [☆400G7SFF(Core i3-10100 8GB HDD500GB SM

e-TREND｜HP 7W6N7PA#ABJ [☆400G7SFF(Core i3-10100 8GB HDD500GB SM

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 新作モデル インテルi7 HP 8GB office搭載 windows 256GB ノートPC
© www.inba.net, Inc.