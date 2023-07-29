新作モデル インテルi7 HP 8GB office搭載 windows 256GB ノートPC

画面サイズ···15.6インチ

Surface Pro7Core-i5/8GB/256GBタッチペン 充電器付き

CPU種類···インテル i7

ASUSノートパソコンWebカメラWindows11オフィス付き

OS···Windows11

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メモリ···8GB

美品MacBook Air 2018 13インチモデル

SSD容量···256GB

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永続版Office 2021・webカメラ搭載

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2023年3月下旬

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ヨドバシカメラから購入させて頂きまして

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富士通 ノートパソコン Core i7 Microsoftオフィス2021付き

初期設定のために1度だけ

6/7まで MacBook Pro 16-inch 2019

開封したの状態です。

MacBook Pro 13-inch 2017 TT3 8GB/256GB



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値下げ交渉ok

商品の情報 ブランド エイチピー 商品の状態 未使用に近い

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