New Balance ニューバランス

M990BT3スニーカー

【サイズ】28

【定価】¥34100

新品未使用、箱あり。

値下げ不可。

ニューバランスのクリエイティブディレクターであるTeddy Santis(テディ・サンティス)の手掛けるMade in USAコレクションの990v3の新色が登場。

「990」の誕生40周年アニバーサリーとして、「990 V3」をアウトドアトレイルからインスパイアされたモスグリーンとベージュで彩り、ヌバック/メッシュアッパーでモダンに仕上げられています。

2012年に「990」の第3弾として登場した「990 V3」は、重厚なアッパーデザイン、卓越した衝撃吸収性と安定性を発揮するミッドソールが快適な履き心地を提供します。

・メーカー品番:M990BT3

<New Balance(ニューバランス)>

1906年に誕生してから、常により良いフィット性を追求している<New Balance(ニューバランス)>。

独自のフィッティングシステム「ウイズサイジング」をはじめ、シューズ自体の設計や構造からフィット性を最優先したシューズづくりを行っています。

それはどんなに優れた機能を備えていても、フィットしなければ意味がないと考えるからです。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

