【高知インター店】 Hasy_99様専用 その他

サバゲーを引退するので出品しました。

Silencerco Saker 762 Muzzle Brake

この商品は国内に流通してメルカリの規約に違反していない商品です。

7.62mm ダミーカート ベルトリンク 30連

ウエスタンアームズ製のコルトガバメントと M16A2です。両方とも作動確認はして問題ないです。

人形つき 中古箱無し 米軍兵員輸送車ブラッドレー

M16A2はショップさんにてカスタムしてあります。詳しい事は聞いてください。

BWドイツ軍/連邦軍＊ケルン・St. Hubertus射撃大会優勝者勲章（実物）

サバゲーに使っているので少し傷があります。

ケルベロス 首都警警備部特機隊 紋章 タイピン

ショートマガジンとM4用AKマガジン3本とスコープを付けます。

米軍 オブジェ ブルードレス 式典用サーベル 模造刀



★１９５０年代＊アメリカ軍＊海軍/海兵隊/沿岸警備隊＊エアクルーウィング章/実物



レオン マチルダ ガンケース（ガンボックス）



Hasy_99様専用



ＢＷドイツ軍/連邦軍＊海軍＊セーラー/水兵帽/ドナルドダック帽＊６１ｃｍ（実物）



ヘロンジャパン製 タイガー Ι オールメタル戦車

マルイ

ウクライナ軍、サポートぬいぐるみセット「パトロン」（ウクライナ郵便公式アイテム）

電動ガン

Ｗ帝政ドイツ軍＊海軍＊１９１３年製＊セーラー服（実物）

ガスガン

はろ〜様 専用❗️実銃用 スコープ

コルトガバメント

金鵄勲章 副章 複製

M16A2

実物SIG SAUERミニマリストプラスフォールディングストック MCX MPX

M4

Silencerco Saker 762 Muzzle Brake

AK47

7.62mm ダミーカート ベルトリンク 30連

スコープ

人形つき 中古箱無し 米軍兵員輸送車ブラッドレー

マガジン

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

サバゲーを引退するので出品しました。この商品は国内に流通してメルカリの規約に違反していない商品です。ウエスタンアームズ製のコルトガバメントと M16A2です。両方とも作動確認はして問題ないです。M16A2はショップさんにてカスタムしてあります。詳しい事は聞いてください。サバゲーに使っているので少し傷があります。ショートマガジンとM4用AKマガジン3本とスコープを付けます。マルイ電動ガンガスガンコルトガバメントM16A2M4AK47スコープマガジン

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

BWドイツ軍/連邦軍＊ケルン・St. Hubertus射撃大会優勝者勲章（実物）ケルベロス 首都警警備部特機隊 紋章 タイピン米軍 オブジェ ブルードレス 式典用サーベル 模造刀★１９５０年代＊アメリカ軍＊海軍/海兵隊/沿岸警備隊＊エアクルーウィング章/実物レオン マチルダ ガンケース（ガンボックス）Hasy_99様専用ＢＷドイツ軍/連邦軍＊海軍＊セーラー/水兵帽/ドナルドダック帽＊６１ｃｍ（実物）ヘロンジャパン製 タイガー Ι オールメタル戦車ウクライナ軍、サポートぬいぐるみセット「パトロン」（ウクライナ郵便公式アイテム）Ｗ帝政ドイツ軍＊海軍＊１９１３年製＊セーラー服（実物）