お知らせ ログイン 会員登録 出品
【高知インター店】 Hasy_99様専用 その他

商品の説明

サバゲーを引退するので出品しました。
Silencerco Saker 762 Muzzle Brake
この商品は国内に流通してメルカリの規約に違反していない商品です。
7.62mm ダミーカート　ベルトリンク 30連
ウエスタンアームズ製のコルトガバメントと M16A2です。両方とも作動確認はして問題ないです。
人形つき　中古箱無し　米軍兵員輸送車ブラッドレー
M16A2はショップさんにてカスタムしてあります。詳しい事は聞いてください。
BWドイツ軍/連邦軍＊ケルン・St. Hubertus射撃大会優勝者勲章（実物）
サバゲーに使っているので少し傷があります。
ケルベロス　首都警警備部特機隊　紋章　タイピン
ショートマガジンとM4用AKマガジン3本とスコープを付けます。
米軍　オブジェ　ブルードレス　式典用サーベル　模造刀

★１９５０年代＊アメリカ軍＊海軍/海兵隊/沿岸警備隊＊エアクルーウィング章/実物

レオン　マチルダ　ガンケース（ガンボックス）

Hasy_99様専用

ＢＷドイツ軍/連邦軍＊海軍＊セーラー/水兵帽/ドナルドダック帽＊６１ｃｍ（実物）

ヘロンジャパン製 タイガー Ι オールメタル戦車
マルイ
ウクライナ軍、サポートぬいぐるみセット「パトロン」（ウクライナ郵便公式アイテム）
電動ガン
Ｗ帝政ドイツ軍＊海軍＊１９１３年製＊セーラー服（実物）
ガスガン
はろ〜様　専用❗️実銃用　スコープ
コルトガバメント
金鵄勲章　副章　複製
M16A2
実物SIG SAUERミニマリストプラスフォールディングストック　MCX MPX
M4
Silencerco Saker 762 Muzzle Brake
AK47
7.62mm ダミーカート　ベルトリンク 30連
スコープ
人形つき　中古箱無し　米軍兵員輸送車ブラッドレー
マガジン

BWドイツ軍/連邦軍＊ケルン・St. Hubertus射撃大会優勝者勲章（実物）

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

ケルベロス　首都警警備部特機隊　紋章　タイピン

米軍　オブジェ　ブルードレス　式典用サーベル　模造刀

★１９５０年代＊アメリカ軍＊海軍/海兵隊/沿岸警備隊＊エアクルーウィング章/実物

レオン　マチルダ　ガンケース（ガンボックス）

Hasy_99様専用

ＢＷドイツ軍/連邦軍＊海軍＊セーラー/水兵帽/ドナルドダック帽＊６１ｃｍ（実物）

ヘロンジャパン製 タイガー Ι オールメタル戦車

ウクライナ軍、サポートぬいぐるみセット「パトロン」（ウクライナ郵便公式アイテム）

Ｗ帝政ドイツ軍＊海軍＊１９１３年製＊セーラー服（実物）
サバゲーを引退するので出品しました。この商品は国内に流通してメルカリの規約に違反していない商品です。ウエスタンアームズ製のコルトガバメントと M16A2です。両方とも作動確認はして問題ないです。M16A2はショップさんにてカスタムしてあります。詳しい事は聞いてください。サバゲーに使っているので少し傷があります。ショートマガジンとM4用AKマガジン3本とスコープを付けます。マルイ電動ガンガスガンコルトガバメントM16A2M4AK47スコープマガジン

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

【高知インター店】 Hasy_99様専用 その他

45分钟前

【高知インター店】 Hasy_99様専用 その他

¥20,000 ¥11,200

(税込) 送料込み
9
9
購入手続きへ

商品の情報

  • カテゴリー
    1. ホーム
    2. ミリタリー
    3. その他
    4. Hasy_99様専用
  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

d94d7227d7f0f

 1764

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (9)

d94d7227d7f0f
【高知インター店】 Hasy_99様専用 その他 【高知インター店】 Hasy_99様専用 その他

KANDY X SANRIO FT. JASON FREENY WAVE 1 (SET OF 6 PIECES) | Anime

KANDY X SANRIO FT. JASON FREENY WAVE 1 (SET OF 6 PIECES) | Anime


モデラーズ 1/64 頭文字D セットVol.8 高橋啓介RX-7(FD3S) ＆ 星野好造スカイラインGT-R (BNR34)【MD64208】 ミニカー | Joshin web 家電とPCの大型専門店

モデラーズ 1/64 頭文字D セットVol.8 高橋啓介RX-7(FD3S) ＆ 星野好造スカイラインGT-R (BNR34)【MD64208】 ミニカー | Joshin web 家電とPCの大型専門店


【預訂日期至06-Feb-23】Mighty Jaxx - KANDY X SANRIO FT. JASON FREENY (CHOCO EDITION) (641489938615) (Box of 6)

【預訂日期至06-Feb-23】Mighty Jaxx - KANDY X SANRIO FT. JASON FREENY (CHOCO EDITION) (641489938615) (Box of 6)


【預訂日期至06-Feb-23】Mighty Jaxx - KANDY X SANRIO FT. JASON FREENY (CHOCO EDITION) (641489938615) (Box of 6)

【預訂日期至06-Feb-23】Mighty Jaxx - KANDY X SANRIO FT. JASON FREENY (CHOCO EDITION) (641489938615) (Box of 6)


スイーツアソート+S ZSA-15R

スイーツアソート+S ZSA-15R


ホームズ】(仮称)EYハイツ小鹿(静岡市駿河区)の賃貸情報

ホームズ】(仮称)EYハイツ小鹿(静岡市駿河区)の賃貸情報


楽天市場】モデラーズ 1/64 頭文字D セットVol.8 高橋啓介RX-7(FD3S

楽天市場】モデラーズ 1/64 頭文字D セットVol.8 高橋啓介RX-7(FD3S

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【高知インター店】 Hasy_99様専用 その他
© www.inba.net, Inc.