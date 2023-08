大人も着やすいシンプルファッション ニューバランス　M2002RXC GTX グレー　27cm スニーカー

【商品説明】

M2002RXC GTX

雨の日も快適なGORE-TEX®を搭載した「M2002R」を、ニューバランスのヘリテージカラーと合わせやすい定番カラーでスタイリッシュに彩りました。

2010年デビューのUSA製「MR2002」からインスパイアされた重厚なデザイン、N ERGYとABZORBを搭載した高性能ソールを組み合わせ、上質なヌバック/メッシュアッパーで仕上げました。

Made in USAのフラッグシップモデルとして2010年に登場した「MR2002」からインスパイアされた重厚なアッパーデザインに、過去に米国の権威ある専門誌で高評価を獲得したランニングシューズ「M860」と同様のエナジー(NERGY)とアブゾーブ(ABZORB)を組み合わせたハイスペックなソールユニットを搭載したアジア製復刻ライフスタイルモデル「M2002R」。

今回登場するのは、シューズをドライに保つための防水透湿性素材GORE-TEX(ゴアテックス)を搭載した全天候型の新作モデル。アッパーには上質なピッグスキンスウェード/メッシュ素材を使用し、キャスターロックにナチュラルインディゴとブラッシュドニッケルのアクセントカラーを添えている。機能面においては過去に米国の権威ある専門誌で高評価を獲得したランニングシューズ「M860」と同様の「N ERGY(エナジー)」、そして「ABZORB(アブゾーブ)」を組み合わせたハイスペックなソールユニットを採用している。

【サイズ】

27cm

【カラー】

グレー

【状態】

新品。未使用。

あくまでも中古品となりますので、細かい事が気になる方や、神経質な方はご購入をご遠慮下さい。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

