74年製造のリーバイス501 66前期 グランジデニムになります。

表記サイズ

W32

実寸サイズ

ウエスト 39.5cm

股下 73cm

ワタリ幅 29.5cm

裾幅 20cm

総丈 97cm

・ボタン刻印 6

・バックポケット裏 シングルステッチ

・パッチ欠損

・ボタンホールに補強があります。

・全体的にリペアされています。

・両ポケットのスレキの破れを補修してあります。

・スレや小さなダメージ、全体的にリペアされていますが雰囲気は最高にカッコいい一着だと思います。

Levis Lee wrangler アメリカ 古着 ミリタリー ヒッピー USA 505 517 646 684

カラー···ブルー

人気モデル···リーバイス 501

シルエット···ストレート

股上···ハイウエスト

丈···フルレングス

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 傷や汚れあり

