【HOKA ONE ONE / ホカ オネオネ】

新品ナイキWMNS NIKE DUNK HIGH UPスニーカー

マファテスピード 2 MAFATE SPEED 2

ナイキ◇エアマックス1◇エアフォース1'07◇ダンクLOWローレトロ◇ヴェイパー

になります。

PEACEMINUSONE × KWONDO 1 "WHITE BLACK"30



NIKE DUNK ハイ パンダ 30cm

サイズ : 26.5cm

ナイキ エアマックス95 ブラック air max 95 essential

カラー: フレイム / イブニング プライムローズ

アディダス Gazelle トリプルブラック 26cm 美品



Nike Terminator High"Cocoa Snake"

ららぽーと内のセレクトショップで新品購入しましたが、使用する機会が無いため出品いたします。

モア アップテンポ ’96 "ブラック アンド バーシティレッド"(2021)

新品未使用ですが、一度人の手に渡ったものということをご了承ください。

new balance ニューバランス M2002RDL



NIKE ターミネーター TARMINATOR HIGH PRM

※箱は付属しますが傷があります。

キムタク 私物 同型同色 スタンスミス アディダス 27cm 新品 木村拓哉 赤



ナイキ ダンクロー オフホワイト ロット1

The Rundown

adidas Samba OG "Black White Gum" 現状最安値

HOKAのルーツである山をテーマに、トレイルランニングシューズ「MAFATE SPEED 2」を現代のライフスタイルにフィットするデザインにアップデート。

ナイキ エアジョーダン1 ロー SE ライトカリー 26.5cm



ニューバランス M990 NB3(V3) ネイビー 27cm(US9)

ルーツであるトレイルで必要なパフォーマンスを発揮するテクノロジーはそのままに、HOKAらしいボリュームシルエットに鮮やかなカラーを配した、コーディネートのアクセントになるデザインです。

ナイキ ショックス (Superfly R4)



adidas YEEZY BOOST 350 V2 ONYX 黒 28cm

「MAFATE SPEED 2」は、あらゆる距離にわたってサポートとクッションを提供するために開発されたトレイルランニングシューズです。

DECKSTAR SK BoTT



Nike Kobe 10 Drill Sergeant ナイキ コービー

深めのアクティブフットフレームが踵をしっかりとホールドし、メタロッカー構造がスムーズなランを可能にします。

Stussy Nike Air Force 1 Mid 24cm



Adidas Handball Top x Mike 29cm

様々な地形に対応する深さ5mmのラグを備えたアウトソールが優れたグリップ力を発揮。

NECK FACE x NIKE SB DUNK LOW



new balance992

・軽量な縫い目を軽減したSpeed Frame構造

ナイキ エアジョーダン6 オレオ 28cm

・モノメッシュアッパー

エアマックス97 NIKE AIR MAX 97 ナイキ 28.5cm

・レース仕様のシューレース

Nike Vandal High Supreme Nylon Og

・ライトウエイトヒールカウンター

990V3

・かかと付近から始まるメタロッカーがテンポの良い走り走りだしを可能に

AIIR JORDAN 1 LOW OG CHINESE NEW YEAR 26

・軽量コンプレッションEVAのトップ層

ニューバランス 990V3 "オリーブ/グリーン"

反発性のあるボトム層

ADIDAS YEEZY BOOST 350V2 Cream White

・部分的にラバーを配置

ナイキ SB ダンクロー ワットザポール



80s vintage ナイキ NIKE ブルイン レザー

サイズ : 26.5cm

バレンシアガトラックグリーン

カラー: フレイム / イブニング プライムローズ

値下げ! HTS SHADOW RGS 26cm ほぼ新品

定価 : 22.000円【税込】

【ぐるぐる様専用】レア NIKEのアダプトBB ナイキメンバー限定販売



Nike AirJordan3 Retro Black Court Purple



【幻品】NIKE NDSTRKT AF1 white【28.5】

スニーカー型···ローカット(Low)

PEACEMINUSONE×Nike kwond1

シーン···トレイル/トレッキング

ハイパーダンク2017 LOW

トレラン シューズ

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ホカオネオネ 商品の状態 新品、未使用

【HOKA ONE ONE / ホカ オネオネ】マファテスピード 2 MAFATE SPEED 2になります。サイズ : 26.5cmカラー: フレイム / イブニング プライムローズららぽーと内のセレクトショップで新品購入しましたが、使用する機会が無いため出品いたします。新品未使用ですが、一度人の手に渡ったものということをご了承ください。※箱は付属しますが傷があります。The RundownHOKAのルーツである山をテーマに、トレイルランニングシューズ「MAFATE SPEED 2」を現代のライフスタイルにフィットするデザインにアップデート。ルーツであるトレイルで必要なパフォーマンスを発揮するテクノロジーはそのままに、HOKAらしいボリュームシルエットに鮮やかなカラーを配した、コーディネートのアクセントになるデザインです。「MAFATE SPEED 2」は、あらゆる距離にわたってサポートとクッションを提供するために開発されたトレイルランニングシューズです。深めのアクティブフットフレームが踵をしっかりとホールドし、メタロッカー構造がスムーズなランを可能にします。様々な地形に対応する深さ5mmのラグを備えたアウトソールが優れたグリップ力を発揮。・軽量な縫い目を軽減したSpeed Frame構造・モノメッシュアッパー・レース仕様のシューレース・ライトウエイトヒールカウンター・かかと付近から始まるメタロッカーがテンポの良い走り走りだしを可能に・軽量コンプレッションEVAのトップ層反発性のあるボトム層・部分的にラバーを配置サイズ : 26.5cmカラー: フレイム / イブニング プライムローズ定価 : 22.000円【税込】スニーカー型···ローカット(Low)シーン···トレイル/トレッキングトレラン シューズ

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ホカオネオネ 商品の状態 新品、未使用

ナイキ エア モアアップテンポ スライド 28cm『希少』27.0cm ナイキ エア フォームポジットプロ ニックスカラーBALENCIAGA Triple S silver blackNIKE AIR MAX 90 26.5cmadidas by Rick Owens level runner【限定】ミズノサッカースパイク モレリアネオ3 β セルヒオラモスNike Dunk Low SE Lottery 27.5cm専用。トロフィールーム ナイキ aj7 エアジョーダン7