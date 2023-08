☆いいねしておくといい事あるかも☆

★美品★ FULRA フルラ レディース 2way ショルダー バッグ ブルー



【値下げ】ムータバッグ 8バッグ 新品未使用

※不定期にセールを開催中(コメント欄でお知らせ)

VALENTINO Vスリング ショルダーバッグ 美品 Vロゴ 直近モデル

※いいねしている商品にコメントがつくと通知が行きます!

【未使用】イルビゾンテ クロスボディバッグ ショルダー オレンジ

※数量限定セールなどの時に役立ちます(^^)b

ロエベ ゲ―トバッグ ミニ ショルダーバッグ



KELLY様 ロエベ ショルダーバッグ レザー アナグラム 巾着 正規品☆



イルビゾンテ IL BISONTE ショルダーバッグ ミニ ポシェット ブルー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

CHARLES&KEITH Calliope Top Handle Bag



【新品未使用】COACHシグネチャーショルダーバッグC1554IMAA8



美品 ルイヴィトン モノグラム ショルダーバッグ ビンテージ アマゾン

●ブランド

JIMMY CHOO VARENNE 2WAYトートバッグ ブラック

FENDI フェンディ

no9290 新品未使用 最高級 定価18万 パイソン ショルダー バッグ



PRADA プラダ ナイロン ロゴプレート ショルダー トートバッグ ブラック

●シリアルナンバー

ステラマッカートニーファラベラタイニー ふんきん ショルダーバッグ 未使用



MAXMaraマックスマーラ◆2wayバッグ定番ブラウン



グッチ GGスプリーム ブルームス ミニ チェーンショルダーバック 421970

●年代

【本日限り】ロンシャン レザー 2way XS ピンク 新品

90s S.A.S

[美品] CHANEL パリ限定 マトラッセ ダブルフラップ ショルダーバッグ



Dior メッセンジャーバッグ ショルダーバッグ

●実寸サイズ

azumi様専用ページです。タグ付 how to live ハウトゥリブ バッグ

縦幅→21.5cm

【ME1193】ヴァレンティノガラヴァーニ ワンショルダーバッグ ヴィンテージ

横幅→28cm

MICHAEL KORS Mediamサドルバッグ Plum

マチ→6cm

HYKE PORTER Bonsac Mini & Coin Case

ショルダー→97-119cm(5段階調整可能)

TORY BURCH トリーバーチ 3WAY vintage BAG バッグ



【COACH】コーチ2wayバッグ キルティングキャンバス ブラウン・赤

※多少の誤差はご了承ください。

ケイトスペード ニューヨーク 2wayボストンバッグ ホワイト



マーク ジェイコブス トートバッグ



【最終値下げ】see by chloe ショルダーバッグ

●種別

genten ゲンテン ラフィナート ショルダーバッグ

ショルダーバッグ

超希少品 MIU MIU ハンドバッグ アーカイブ レザー ビジュー



HERMES(エルメス) エブリン(エヴリン) ミニ

●素材

MARC JACOBS ミニショルダーバッグ

PVC レザー

期間限定 新品 イルビゾンテ ショルダーバッグ 黒 ミニバッグ ブラック 本革



BURBERRY バーバリー 2WAY トートバッグ ショルダーバッグ デニム

●カラー

LOEWE パズルバッグ ミニ

ブラウン 茶色

美品 Ferragamoバッグ



極美品✨ヒロフ 2way ショルダーバッグ ソーロ Hロゴ シボ革 黒色

●柄

新品 ザネラートZANELLATO バッグ ポスティーナ 01-21101102

ズッカ柄

プリクラッセ ハンドバック 専用ショルダーベルト付



匿名発送 トリーバーチ ショルダーバッグ ホワイト

●特徴

クリスチャンディオールのバック

メインポケット×1

marni TRIBECAショルダーバッグ クリーム&ベージュ



coach コーチバッグ タビーショルダーバッグ26 白

●状態

GUCCI オールドグッチ ミニ ショルダーバッグ シェリーライン アクセコ

背面汚れありますが、

【最終Sale】BALENCIAGA BBロゴ レザー ポシェット 紺

汚れや傷、型崩れ、目立つダメージの少ないお品です^_^

美品 ステラマッカートニー ショルダーバッグ ファラベラミニ ゴールド金具



シャネル ワイルドステッチ Wチェーンショルダーバッグ 黒

●管理番号

ゴールドファイル 本革レザーショルダートートバッグ

KEB4473704013

ヴィオラドーロ バッグ ジーノ Sサイズ v-2095 サンドベージュ/ゴールド



forest parade 巾着バッグ mina perhonen カーフレザー

※トラブルを未然に防ぐため、購入前に1度プロフィールをご確認ください。

miumiu マテラッセハンドバッグ



コーチ COACH バッグ ミニ クロスビー キャリーオール スムース



JNHearts × VERY キャンバスバッグ

○古物商許可を得ている鑑定人、鑑定済み

【美品】FURLA フルラ ボストンバッグ ショルダーバッグ レザー ブラック系

○古物商、ヴィンテージショップから購入の確実正規品です

極美品 TORY BURCH トリーバーチ レザー チェーン ショルダーバッグ

○オイルメンテナンス、除菌を含めたクリーニング済の商品を出品しております

週末限定SALE!!ロエベ エレファントポシェット 美品



新品 未使用 TOCCA ショルダーバック



プラダ サテン ショルダーバッグ 黒 ポシェット



フェラガモ ショルダーバッグ ハンドバッグ

■その他

ジルバイジルスチュアートの2wayバッグ



ルイヴィトン ショルダーバッグ エピ



OLD GUCCI ショルダーバッグ マイクロGG



新品・未使用☆アニヤハインドマーチCHUBBY BARREL CROSSBODY

☑︎他の商品を見たい方

RIM.ARK Leather bucket shoulder

→#古着屋かばお

正規品☆クリスチャンディオールのショルダーバッグ 黒



Marni ショルダーバッグ 未使用

︎︎︎︎︎︎☑︎種類別に見たい方

エルベシャプリエ Herve Chapelier 舟形ポーチ&ストラップ

→#古着屋かばお_ショルダー

商品の情報 ブランド フェンディ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

☆いいねしておくといい事あるかも☆※不定期にセールを開催中(コメント欄でお知らせ)※いいねしている商品にコメントがつくと通知が行きます!※数量限定セールなどの時に役立ちます(^^)bーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●ブランドFENDI フェンディ●シリアルナンバー●年代90s S.A.S●実寸サイズ 縦幅→21.5cm 横幅→28cm マチ→6cm ショルダー→97-119cm(5段階調整可能)※多少の誤差はご了承ください。●種別ショルダーバッグ●素材PVC レザー●カラーブラウン 茶色●柄ズッカ柄●特徴メインポケット×1●状態背面汚れありますが、汚れや傷、型崩れ、目立つダメージの少ないお品です^_^●管理番号KEB4473704013※トラブルを未然に防ぐため、購入前に1度プロフィールをご確認ください。○古物商許可を得ている鑑定人、鑑定済み○古物商、ヴィンテージショップから購入の確実正規品です○オイルメンテナンス、除菌を含めたクリーニング済の商品を出品しております■その他☑︎他の商品を見たい方→#古着屋かばお︎︎︎︎︎︎☑︎種類別に見たい方→#古着屋かばお_ショルダー

商品の情報 ブランド フェンディ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★新品未使用★ザ Jマーク ミニ チェーンサッチェルバッグ ブラックレア品 GUCCI レザー ジャッキー ショルダーバッグ美品 GOLD PFEIL ショルダーバッグ キルティング × ターンロックLouis Vuitton ルイヴィトン旅行バッグ●極美品●IL BISONTE イルビゾンテ クロスボディバッグ ミニバッグボッテガヴェネタ 新品 長財布 クラッチ ショルダー ウォレット 財布 バッグCELINE セリーヌ トロッター ショルダー バッグ美品ルイヴィトンM51257ミュゼットタンゴショートストラップ