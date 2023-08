数ある中からご覧いただきまして、誠にありがとうございます。

#古着屋dropOut

こちらから商品をご覧いただけます。

フォロー割や複数購入の場合のお値引きもやっております。

プロフィールのご確認お願い致します

ご覧になる端末により、カラーに若干の変化がある場合がございます。

○商品説明

こちらは言わずと知れた人気ブランド【ピンクハウス】です。

AACD加盟店購入、鑑定済みの正規品でございます。

ピンクハウスの花柄ワンピース

首元、袖先にフリルがついております。

ウエストはゴムになっていてギャザー仕様。

ベルト付きでウエストマークすると印象が変わります。

コットン100で手触りの良い一着

90年代から2000年代にかけて作られたビンテージ品で肩パットが付いております。

不必要な場合は簡単に取り外すことが出来ます。

サイズ表記なしのためフリーサイズで登録しております。詳しくは下記実寸をご確認くださいませ。

◯カラー

レッド

◯コンディション

中古品ですので多少の使用感はございますが大きな汚れやダメージなくまだまだ着用可能です

画像の追加をご希望の方はお気軽に仰ってください。

◯サイズ実寸

肩幅43.5センチ

身幅45センチ

袖丈19.5センチ

着丈112.5センチ

素人の採寸ですので、多少の誤差はお許しくださいませ。

プチプチに包んで丁寧な梱包を心掛けます。

梱包材は環境問題を考慮し、再利用しております。ご理解の程、宜しくお願い致します。

仕事の都合上、発送までにお時間をいただくことがございます。

他にもトレンド古着からデザイナーズ古着、ビンテージまで幅広く出品しております。

ぜひご覧くださいませ

#古着屋dropOutピンクハウス

#古着屋dropOutワンピース

2133666213

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ピンクハウス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ピンクハウス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

