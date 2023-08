ご覧頂きまして誠にありがとうございます。

出品している商品は全て鑑定済み・正規品になります。

【商品名】PRADA プラダ ショルダーバッグ ナイロン イエロー

【ブランド】PRADA(プラダ)

【素材】ナイロン

【カラー】イエロー

【付属品】ギャランティカード

【型番】B5469

【サイズ】約W23cm×H21cm×D9cm

【ショルダーの長さ】約59cm-98cm

【仕様】内側:ファスナー×1

外側:ファスナー×2

【状態】多少使用感の擦れはありますが、外装・内装共に目立った傷はない美品になります。

*商品の状態は主観での判断になります。

中古品のため、完璧を求められる方や神経質な方はご遠慮下さい。

状態に関して気になる方は必ずご購入前にご質問をお願い致します。

*撮影状況やPC環境等により色合いが異なる場合がございます。ご了承の上ご購入をお願い致します。

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

