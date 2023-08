即購入可⭐️お値下げ交渉もお受けします!

【ブランド】apple

【商品名】iPhone XS

【容量】64GB

【色】シルバー

【付属品】なし、本体のみ

【キャリア】SIMフリー

SIMロック解除してあります。

docomo、au、SoftBank、その他格安simで使えます

【状態】

目立つようなひび割れ、汚れはありません

ケース、保護フィルムをつけて使用していました

【バッテリーの状態】83%

■その他:

おまけでスマホカバーおつけします!

好みのものを準備するまでの繋ぎとしてどうぞ*

他にもアクセサリー、Tシャツなどのお洋服、

本、ゲームなども出品しています

お時間がございましたら、ぜひご覧ください

また、別の商品と同時購入いただける場合、

気持ち程度ですが、お値下げさせていただきます

質問等ございましたら、お気軽にコメントください*

#ぽきぞう出品一覧はこちらからどうぞ

販売中の有無、並べ替え、検索等が可能になります

よろしければご活用ください♩

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

