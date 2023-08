メインカラー···ブルー、オレンジ

NIKE公式サイトにて購入した物になります。ホットウィールとのコラボです。足に合わない為出品致します。

赤やオレンジを基調としたホットウィールの代表的カラーリングやチェッカーフラッグ、炎のイメージを取り入れたスペシャルモデルです!!

値下げした為、値引きは不可となります。

ご検討宜しくお願いします。

ナイキ

PG6

ポールジョージ

バスケ

バッシュ

NBA

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

