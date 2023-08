人気の新作 D Agust JPFC 3枚セット ホログラムトレカ アイドル

Agust D (BTS SUGA) D-DAY

横浜ぴあアリーナMM

JAPAN OFFICIAL FANCLUB ラッキードロー

JPFCのハートホログラムトレカ3枚セットです。

6月2日~6月5日の間の予約者限定のトレカです。

始めから一枚ずつopp袋に密封されているため、未開封のままお譲りします。

厚紙補強、防水して発送します。

即購入可

匿名配送

防弾少年団 バンタン 公式 正規品 ユンギ シュガ 非売品 限定 NOT FOR SALE LIMITED

人気グループ...BTS

グッズ種類...公式写真

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

