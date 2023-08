正規店仕入れの THE BOYZ 直筆サイン入りポラロイド　ジュヨン K-POP/アジア

即購入可能!

IZ*ONE チョユリ ヨントン トレカ

らくらくメルカリ便またはゆうゆうメルカリ便どちらも対応可能です。ご希望をおっしゃって下さい!

BE AWAKE

ROAR

対面サイン会またはヨントンサイン会に参加した際にいただいた、特典の直筆サイン入りポラロイド チェキです。

購入された方にはサイン会の日程をメッセージにてお伝え致します。

スリーブ、硬質ケースに入れたまま大事に保管しておりましたが、素人保管の為神経質な方の購入はご遠慮下さい。

気になる点が御座いましたらお気軽にお声掛け下さい。

BE AWAKE

ROAR

硬質ケースにいれ、透明袋で梱包します。

★すり替え防止の為、返品交換対応しておりません。ご了承下さい。

★購入希望の方は必ず、プロフィールをお読み下さい。

THE BOYZ ドボイズ

サンヨン ジェイコブ ヨンフン ヒョンジェ ジュヨン ケビン ニュー キュー ハンニョン ソヌ エリック

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

