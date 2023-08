即購入OKです。

コメントの際は必ずプロフィールを御一読の上、コメントをお願い致します。

直営店購入品。

新品未使用品。

箱・黒タグ・ジャンプマンステッカー付き。

nike air jordan 1 mid se gs black / metallic gold - white 22.5cm

スニーカー バスケットシューズ バッシュ

ガールズ レディース ウィメンズ ナイキ エア ジョーダン 1 ミドルカット シーズナルエディション グレードスクール ブラック / メタリック ゴールド - ホワイト 22.5センチ

dr6967-071

マイケルジョーダンシグネチャーモデル第一弾として登場した「AIR JORDAN 1」からミッドカットモデルが登場。

オリジナルのAJ1をイメージしてデザインされ、シュータンにはジャンプマンロゴ、アンクルにはウイングロゴが入ります。

エアジョーダン1 のGSモデルは、キッズにはもちろんレディースにもおすすめのモデルになります。

【※】カラーや商品の状態などは、お使いのモニターや環境により見え方に違いがあると思います。

幅広・甲高の方は0.5cm上をオススメします。丁度良いと感じるサイズには個人差がございます。あくまでも目安としてお考えください。

足に合わない等、お客様都合によるキャンセル、返品はご遠慮願います(すり替え防止のためもあります)。

よろしくお願いいたします。

1018679101aa

カラー...ゴールド、ブラック

スニーカー型...ミッドカット

履き口...紐

商品の情報 商品のサイズ 22.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

