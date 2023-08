素敵でユニークな Johnnys' SixTONES ISLAND 20'夏 アクスタ STORE アイドル

【新品未開封】Johnnys' ISLAND STORE アクリルスタンド 20'夏 SixTONES 6枚セット

新品未開封

Johnny&Associates 20年Johnnys' ISLAND STORE アクリルスタンド '20夏

ISLANDストア 第3弾のアクスタです。

基本的には6枚セットでのお譲りですが、バラ売り希望の際はご相談ください。※在庫は各1点のみです。

完全に新品未開封ですが、素人保管のため神経質な方は購入をお控え下さい。

匿名配送

ストーンズ

ジェシー

京本大我

松村北斗

森本慎太郎

田中樹

髙地優吾

SixTONES

sixtones

SnowMan

ジャニアイ

2020

アクスタ

アクリルスタンド

アクスタフェス

ジャンル···ジャニーズ

#ジャニーズ・エンタテイメント

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

