ファンタスティックプラネット ⭕️レコード盤



商品:

① Malcolm X Park

(1988年 4thLP Caroline records CAROL 1366 US盤)

☆ 経年劣化はあるものの

【美品】です。

② Tink Of S.E.

(1989年 3rdLP Teenbeat 14 Hageland records 15 ベルギー盤)

☆【美品】です。

③ Kustom Karnal Blackxploitation

(1990年 6thLP Caroline records CAROL 1399 US盤)

☆画像10.経年劣化は有るものの

【美品】です。

画像8.ジャケットはビニール付。

※1983年結成。高校生の時レコードレーベルTeenbeatを立ち上げたマーク・ロビンソンの音楽プロジェクトの1つだそうです。

パンク、ジャンクバンドではありません。

○レコードは夫のコレクションです。

質問等は夫に随時相談しながら

お返事させて頂きますので

宜しくお願いします(^^)

実家で長期期間保管してる為

神経質な方はご遠慮下さいませ。

○素人ながら厳しい査定を

させて頂いてます。

・美品は【美品】

・ 普通に少し薄い傷などでも

聴けないレベルではないと

思うのも含まれます。

・ジャンク品に近いのは画像で

載せてる一部深い傷などです。

・ジャンク品は聴けるとは思いますが

針跳びするのではと判断します。

・レコード機器がない為、保証は

出来ませんので予めご了承下さいませ。

ご観覧ありがとうございます(^^)☆6月より第3弾スタートさせて頂きます。詳細はプロフより。また値下げ交渉等 承りますのでコメントも宜しくお願いします。(大幅な値下げ以外、ご希望に添える様お応えします。)商品: ① Malcolm X Park (1988年 4thLP Caroline records CAROL 1366 US盤) ☆ 経年劣化はあるものの 【美品】です。 ② Tink Of S.E.(1989年 3rdLP Teenbeat 14 Hageland records 15 ベルギー盤) ☆【美品】です。 ③ Kustom Karnal Blackxploitation (1990年 6thLP Caroline records CAROL 1399 US盤) ☆画像10.経年劣化は有るものの 【美品】です。 画像8.ジャケットはビニール付。※1983年結成。高校生の時レコードレーベルTeenbeatを立ち上げたマーク・ロビンソンの音楽プロジェクトの1つだそうです。パンク、ジャンクバンドではありません。○レコードは夫のコレクションです。 質問等は夫に随時相談しながら お返事させて頂きますので 宜しくお願いします(^^) 実家で長期期間保管してる為 神経質な方はご遠慮下さいませ。○素人ながら厳しい査定を させて頂いてます。 ・美品は【美品】 ・ 普通に少し薄い傷などでも 聴けないレベルではないと 思うのも含まれます。 ・ジャンク品に近いのは画像で 載せてる一部深い傷などです。 ・ジャンク品は聴けるとは思いますが 針跳びするのではと判断します。 ・レコード機器がない為、保証は 出来ませんので予めご了承下さいませ。

