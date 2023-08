【全品送料無料】 新品未開封 エビテン アカイイト & アオイシロ HD REMASTER 特別版 携帯用ゲームソフト

ゲームソフト、タペストリーは未開封です。

3Dクリスタルは写真の撮影の為にエアークッションから出しましたが、商品は未開封未使用になります。

エビテン限定付き

Nintendo Switch特別版、3Dクリスタル、タペストリーのセットになります。

【エビテン限定特典】

オリジナルB3タペストリー

本作のBOXデザインを使用したB3サイズのタペストリーです。

【3Dクリスタルセット】

●3Dクリスタル「アカイイト」「アオイシロ」

オリジナルイラストをクリスタルキューブ内に3D立体レーザー彫刻で再現した3Dクリスタルです。

■同梱物

・3Dクリスタル「アカイイト」(約50×80×50mm)×1個

・3Dクリスタル「アオイシロ」(約50×80×50mm)×1個

・ライトアップ用LEDスタンド×2個

※ライトアップには単三電池3本(別売)が必要です。

アカイイト & アオイシロ HD REMASTER 特別版 Nintendo Switch

① 「アカイイトHD REMASTER」・「アオイシロHD REMASTER」の2in1ゲームソフト

② 復刻版アカイイト

・サウンドトラックCD

③ 復刻版アカイイト

・ドラマCD「京洛降魔」

④ 復刻版アカイイト

・ファンCD「いつかのひかり」

⑤ 復刻版アオイシロ

・サウンドトラックCD(2枚組)

⑥ 復刻版アオイシロ

・ドラマCD「青い城の円舞曲」

⑦ 復刻版アオイシロ

・ドラマCD「青い城の縁結び」

⑧ 復刻版アオイシロ

・ドラマCD「青い城と硝子の靴」

⑨ 復刻版アオイシロ

・ドラマCD「青い城の凱旋門」

⑩ 復刻版アオイシロ

・ドラマCD「青城奇譚」

