ご覧いただきありがとうございます。SagoのスチューデントモデルであるSeedのRutileです。the pillowsの真鍋吉明氏モデルのエレキギターになります。色はBurgundy Mist(バーガンディーミスト)です。2017年にリニューアルでネック材やピックアップ等の仕様変更がされていますが、こちらは初回生産リリース時の仕様になります。新しいギターを購入するため、保管場所確保が必要になり出品させていただきます。状態について:購入は2015年くらいで、2年ほど使用した後はスタンドにかけてディスプレイ、たまに宅内で弾くくらいでした。使用によるキズや打痕が多少あります。ピックガードはもともとビンテージホワイトパール4Pですが、パールが剥がれてしまいホワイト3Pの状態になっています。一部のフレットに若干の浮きが見られます。ストラップピンはシャーラー製のロックピンに交換しております。もともとのピンは欠品になります。弦は劣化してますので交換してご使用ください。付属品は写真のとおりです。ギタースタンドは付属しません。音出し確認済みです。各スイッチ、ノブはガリもなく良好です。トラスロッド両方向調整可能です。フレットは残り8割以上はあるかと思われます。梱包について:付属ソフトケースに収納し、プチプチで保護して緩衝材といっしょにダンボール梱包します。弦は緩めた状態で発送します。ストラップピンのストラップ側は、他の付属品と一緒にソフトケースのポケットに収納します。配送について:らくらくメルカリ便(宅急便)予定です。その他:写真では確認できない細かなキズや汚れがある場合がございます。専用、取り置きの対応は行っておりません。受け取り評価後の返品には対応できません。コメントなし、即購入OKです。ご検討よろしくお願いいたします。

