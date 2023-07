ブランド ボッテガヴェネタ

色:コバルトブルー

素材:レザー

サイズ 40

※若干大きめのサイズ感ですので25.5〜26cmの方にちょうど良いと思います。

付属品 箱、布ケース、取り製

Made in Italy イタリア製

アメリカのアウトレットで購入しました。

箱はキズがありますがシューズは新品未使用です。

鮮やかなブルーのスリッポンです。

これからの季節、オンオフ問わず重宝すると思います。

キャンセル返品、お値引き交渉はご遠慮ください。

土日の配送は行っておりません。

メインカラー···ブルー

#ボッテガヴェネタ

#レザースニーカー

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ボッテガヴェネタ 商品の状態 新品、未使用

