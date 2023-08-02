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【メーカー包装済】 JORDAN AIR 1 color Lakers スニーカー

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人気モデル···NIKE エアジョーダン1
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スニーカー型···ミッドカット(Mid)
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商品の情報

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ブランドエアジョーダン
商品の状態目立った傷や汚れなし

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人気モデル···NIKE エアジョーダン1スニーカー型···ミッドカット(Mid)ABCストアで購入しました。着用回数は1回　試し履き程度です。綺麗だと思います。色があまり気に入らないので出品しました。箱はありますが、中の紙がありません。トラブル回避のため、クレーム等は受け付けません。

商品の情報

商品のサイズ26cm
ブランドエアジョーダン
商品の状態目立った傷や汚れなし

【メーカー包装済】 JORDAN AIR 1 color Lakers スニーカー

8分钟前

【メーカー包装済】 JORDAN AIR 1 color Lakers スニーカー

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  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
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