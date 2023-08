大人気だったtheory セオリーの

Le Riviera Set Up タグ付き

アイレットのチュニックワンピースです。

スラブヤーンのナチュラルな雰囲気が特徴のリネン素材に

アイレット刺繍を施しました。

たっぷりとした身幅のボックスシルエットでデティールにこだわった1枚です。ドライタッチで、夏らしい清涼感のある生地に仕上がっています。

Detail

No.01-9205504

Fabric: PRIME LINEN

Style: IDETTEAH

(表)地組織:麻100%/刺繡糸:ポリエステル100%

(裏)綿100%

サイズ 着丈 肩幅 バスト 袖丈 袖口

0 87.5 36.7 93.3 28.3 33.6

Color: 050 ブラック

Price: 39,000円 (税別)

#ADORE

#MaxMara

#LANVIN

#ballsey

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セオリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★美品Theory アイレット チュニック レースワンピース