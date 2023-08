大人も着やすいシンプルファッション LIBTECH LOST MAYHEM サーフボード　サブバギー　5.8ft サーフィン

LIB TECH SUB BUGGY

5’8” W18.50” TH2.25” (25.25cl)

creme

大阪府下で直接手渡しできる方を希望しますが、

西濃運輸営業所留めでの発送も可能です。

メイヘムプロデュースLIBTECH社のサーフボードでLOSTシリーズ。

頑丈のレベルが違います。相当なことでもない限りクラッシュの心配はいらないと思います。

かといってガチガチに硬いわけでもなくフレックス性も十分あります。

EPS同様、水も吸わないため長寿命です。

・フィンは付属しません。

・写真3枚目に爪が引っ掛かる傷が有ります。

・ボードに軽い日焼けやデッキパッドに

やや汚れが有りますが程度は良いと思います。

あくまでも中古品なので、ご理解の程宜しくお願いいたします。

値引き交渉はご遠慮願います。

商品の情報 ブランド リブテック 商品の状態 やや傷や汚れあり

