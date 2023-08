※コーデ例の黒いパニエとコルセットポーチは別売りとなっておりますのでお間違いない様お願い致します。

コルセットポーチは完売いたしました。

閲覧頂きありがとうございます(*^_^*)

部屋の照明が暖色なので、実物と少しお色味が違うことがございます。

自宅保管ですので、神経質な方はご遠慮頂きたく思います。

ozz onesteの未使用品猫耳フードワンピースです。

お色はミントグリーンです。

定価…27280円

色違いの薄紫も出品しております。

※当方猫を飼っておりますので、多少毛が付着している事がございます。

アレルギーの方はご遠慮下さいませ。

まとめ買い大歓迎です!

ご希望の方は合計額より値引きさせて頂きますので、お気軽にコメント下さい。

関連検索

ozz オッズ オッズオン ozz on KERA.アルゴンキン.エイチ ナオト.プトマヨ.キューティーフラッシュ.ディオラート.アンジェリックプリティ.イノセントワールド.アリス アンド ザ パイレーツ.メタモルフォーゼ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

