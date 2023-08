FOXEY NEW YORKのニットカーディガン

38サイズです。

着丈は約86センチです(えり部分含まず)

通常7号〜9号の方におすすめです。

2年くらいに中古で購入しましたがロングコートは着ないので出品します



袖は七分袖になります。

ベージュ色で両サイドにポケットがあります。

前ボタンなど 留めはありません。

毛羽立ちなどもありません。

名古屋三越のフォクシー ブティックで数年前に購入しました。

2〜3回しか着ていないので美品ですが左下脇あたりに

薄っすらと汚れがあります(写真6枚目)

取り外しの肩パッドは捨ててしまってありません。

よく見ないとわからない程度ですがあくまでも中古品になりますので気になる方はご遠慮ください。

スタニングルアー ブラミンク ドゥーズィエムクラス ロンハーマン トゥモローランド デミリー オーラリー ビームス マルティニーク シンゾーン ナゴンスタンス ステラマッカートニマノロブラニク シャーロットオリンピア エストネーション estnation pinky&dianne ピンキー&ダイアン シップス SHIPS ロペ ROPE オブリ obli ゼブンテンバイカワヒトミホ seventen by kawahitomiho

AURALEE ナイロンシャンブレー ステンカラーコート

ツルバイマイコオイカワ フォクシー FOXEYチェスティ chesty セオリー theory ストラスブルゴ マイラン mylan N°21 エステラケー nakaakira ナカアキラ タダシショウジ タダシショージ

グレースコンチネンタル ヴァレンティノ maxmara マックスマーラ コート ワンピ ボーダーズアットバルコニー

#エルメス

#ルイヴィトン

#グッチ

#プラダ

#ニット

#トップス

#大人女子

商品の情報 商品のサイズ S ブランド フォクシーニューヨーク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

FOXEY NEW YORKのニットカーディガン38サイズです。着丈は約86センチです(えり部分含まず)通常7号〜9号の方におすすめです。袖は七分袖になります。ベージュ色で両サイドにポケットがあります。前ボタンなど 留めはありません。毛羽立ちなどもありません。名古屋三越のフォクシー ブティックで数年前に購入しました。2〜3回しか着ていないので美品ですが左下脇あたりに薄っすらと汚れがあります(写真6枚目)取り外しの肩パッドは捨ててしまってありません。よく見ないとわからない程度ですがあくまでも中古品になりますので気になる方はご遠慮ください。

