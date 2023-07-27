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超爆安 SHISEI サンダル

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購入したばかりで、１度数時間履いただけですが、多少の汚れはあります。

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商品のサイズ23.5cm
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超爆安 SHISEI サンダル

29分钟前

超爆安 SHISEI サンダル

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