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購入したばかりで、１度数時間履いただけですが、多少の汚れはあります。
ジミーチュウ エレガントサンダル
商品の情報
商品のサイズ
23.5cm
商品の状態
やや傷や汚れあり
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購入したばかりで、１度数時間履いただけですが、多少の汚れはあります。
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23.5cm
商品の状態
やや傷や汚れあり
超爆安 SHISEI サンダル
375
29分钟前
超爆安 SHISEI サンダル
¥
18,000
¥
13,500
(税込) 送料込み
3
13
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商品の情報
カテゴリー
ホーム
靴
サンダル
SHISEI
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
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東京都
発送までの日数
1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
724b13436b
338
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (13)
超爆安 SHISEI サンダル
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