人気提案 Martin Margiela 2000AW Over size Knit ニット/セーター

2000AW【Over size Collection】のお品物です。

薄手タイプのタートルネックニットになります。

こちら白タグは取れてしまってる状態です。

(購入時から取れておりました。)

Miss Deanna のタグはまだ付いております。

LAILA TOKIOにて数年前に購入いたしました。

ハンガーにはかけず、畳置きで大切に保管しておりました。

状態はかなり良好です。

現在では、なかなか中古市場に出回らないコレクションピースですし、ワードローブとしてもユニセックスで非常に使いやすいお品物です。

【SIZE】

袖 丈 68cm/着丈 85cm/身幅 72cm肩幅 61.5cm

Martin Margiela 2000AW Over size Knit



アーティザナル

レディース ニット

スティーブンアラン

マルジェラ

マサオシミズ

An Irrational Element

アナトミカ

ヤエカ

マルタン

マルタンマルジェラ

エルメス

セリーヌ

アーカイブ

ヴィンテージ

マルタンマルジェラ

fendart

オーラリー

コモリ

マリハシ

ニードルス

MM6

archive

ジルサンダー

KAIKO

ネストローブ

メゾンマルジェラ

ナナミカ

フィンガリン

ランバン

コムデギャルソン

フィンガリン

7×7

セブンバイセブン

ラルフローレン

ネオンサイン

メゾンマルジェラ

バージスブルック

ポールハーデン

ヴィンテージ

ドゥルカマラ

エルメス

マルジェラ 初期

アンドゥムルメステール

マリナイー

ヴェロニック

ヨウジヤマモト

ナンバーナイン

ブレス

アンダーカバー

ラフシモンズ

ヴィンテージ

エルメス

martin margiela

マリナイー

ダークビッケンバーグ

ラフシモンズ

ジャンポールゴルチエ

ドリスヴァンノッテン

ア カインドオブガインズ

studious

コムデギャルソン

白タグ

シュタイン

ユナイテッドアローズ

マーティンローズ

キネ

スティーブンアラン

サカイ

stein

スタジオニコルソン

クードス

ルメール

プラダ

ズッカ

リベル

バーバリー

O

doublet

MHL

aularee

sunsea

uru

unused

スタイリスト私物

ノンネイティブ

NEAT

THEE

BASISBROEK

商品の情報 商品のサイズ 4XL(5L)以上 ブランド マルタンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2000AW【Over size Collection】のお品物です。薄手タイプのタートルネックニットになります。こちら白タグは取れてしまってる状態です。(購入時から取れておりました。)Miss Deanna のタグはまだ付いております。LAILA TOKIOにて数年前に購入いたしました。ハンガーにはかけず、畳置きで大切に保管しておりました。状態はかなり良好です。現在では、なかなか中古市場に出回らないコレクションピースですし、ワードローブとしてもユニセックスで非常に使いやすいお品物です。【SIZE】袖 丈 68cm/着丈 85cm/身幅 72cm肩幅 61.5cm

