GARMIN FOREATHLETE 945 BLACK

主人が3年前に購入して使用していました。

新しい物を購入したので、出品することになりました。

毎日使用していた為、小傷やベルトの内側の擦れがあります(写真7,8,9)

中古品への理解のある方に、購入していただきたいです。

端子カバーと画面の保護フィルムは付けておきます。

ホームクリーニング致しました。

ペット、喫煙者は居ません。

BLUETOOTH対応有

CASE MATERIAL: SYNTHETIC

CATEGORY: SMART NO SIM

DESIGN: WATCH/BRACELET

DISPLAY SHAPE: FULL ROUND

FITS FOR BRAND(CW): FOR MORE BRANDS

GPS HARDWARE: BUILT−IN GPS HW

NFC有

OPERATING SYST_CoreW: CONNECT IQ

SLEEPING TRACKER: YES

WIFI対応有

color: BLACK

タッチコントロール有

ディスプレイ種類(Core Wear): LCD

モバイルデバイスコネクション: WIRELESS

加速度センサー有

心拍数モニター有

防塵・防水機能: NO

#GARMIN

#GARMIN

商品の情報 ブランド ガーミン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

