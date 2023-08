ご覧頂きありがとうございます。

【レフティ】ゼクシオ、メンズゴルフクラブセット

このセットがあれば、すぐにでもコースに出られるかっこいいゴルフクラブセットのフルセットとなります。

とりあえず、練習したい方はいいと思います。

初心者から中級者まで、幅広く活躍して頂けます。

初心者の方には、扱いやすいセットとなっています。

【⠀セット内容 】

⛳ドライバー

キャロウェイ XR 9.0°

フレックスS

シャフト Tour AD EV-6S

⛳3番ウッド

キャロウェイ XR

フレックスS

⛳アイアンセット

5~9、P、A

7本セット

キャロウェイ STEEL HEAD X-14

フレックスS

⛳パター

CALIFORNIA SUNRISE EZ-IV

⛳ゴルフバッグ

キャロウェイ

使用感かなりあります。

使えないことはないですが、あくまでも配送用のバッグとし てお考えください。

⛳ヘッドカバー

経年劣化による色褪せや剥がれやなどがありますので、

あくまでもオマケとしてお考え下さい。

番手チップもありません。

クラブ買い替えの為、出品します。

大変お得なセットとなっております。

初心者から中級者まで幅広く活躍するセットです。

クラブセットもゴルフバッグも中古品になりますので、

商品の状態は、(傷や汚れあり)にしてますが、

使用感につきましては個人差がありますので、お写真で判断をお願い致します。

使用感についてのクレーム返品は、ご対応致しかねます。

配送は、専用のダンボールが無い為、こちらで用意した梱包用品での包装になります。

できるだけ丁寧に梱包致しますが、素人の梱包になります事をご理解い下さい。

EPIC MAVRIK APEX ROGUE XR16

XR GREAT BIG BERTHA LEGACY

XHOT RAZR SUBZERO DIABLO EDGE

テーラーメイドなど

他にも出品しています。

商品の情報 ブランド キャロウェイゴルフ 商品の状態 傷や汚れあり

商品の情報 ブランド キャロウェイゴルフ 商品の状態 傷や汚れあり

