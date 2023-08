SUPER BEAVERボーカル渋谷龍太さんが以前夏フェスにて着用されていたSUN SURFのアロハシャツになります。

服の系統が変わったため市場の最安値で出品いたします。

身長172cm体重58kgの標準体型でジャストサイズ。

着用回数は3~4回程度かつ大事に着ていたため、汚れや色落ちもなく、目立った傷や汚れもございません。

是非ご検討の程よろしくお願いいたします。

サイズ:M

着丈 約72cm

身幅 約50cm

袖丈 約23cm

商品の情報 商品のサイズ M ブランド サンサーフ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

